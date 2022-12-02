南投敬老愛心卡12月起可搭小黃　每趟最高補助85元、每天最多4趟

▲南投縣敬老愛心卡特約計程車都張貼有辨識車貼。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府於12月起，放寬實施持南投縣敬老愛心卡可刷卡搭乘與縣府特約之計程車隊，每趟車資最高補助85點（元），每天最高可刷4趟，讓長輩或身心障礙者交通運輸更方便、行動更自由。

縣府指出，南投敬老愛心卡自104年起，每月補助額度已由300點調增至1000點（1點即1元），而原本僅能搭乘與縣府合約之13家公路客運或國道客運（國光客運），本月之後更擴充功能可使用於計程車上刷卡搭乘，每趟車資最高補助85點（元），每天最高可刷4趟，可從1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

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▲南投縣敬老愛心於12月起可刷卡搭乘特約計程車。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，目前有台灣大車隊等5家特約計程車隊、共計3704輛計程車可提供敬老愛心卡刷卡服務；特約計程車皆會張貼辨識車貼，方便民眾辨識與搭乘使用，也會提供電話叫派車或APP預約服務，讓年滿65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者可享有便利又快速之計程車服務。

縣府提醒民眾，敬老愛心卡僅限本人使用，月底點數如未使用完畢亦無法累計，也建議民眾可自行儲值金額於卡片內，讓搭乘更加便利。