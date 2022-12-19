台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

▲台南市新營區成大藥局莊金德先生，捐贈台南市消防局第一救災救護大隊新營分隊救護車1輛，並於19日上午於新營太子宮廣場，由消防局長李明峯（左三）代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區成大藥局莊金德先生，秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，聯繫李宗翰議員，與消防局討論第一線救護人員需求後，捐贈台南市消防局第一救災救護大隊新營分隊救護車1輛，並於19日上午9時30分於新營太子宮廣場，由消防局長李明峯代表受贈。

李明峯局長表示，成大藥局莊金德先生，針對大眾利益相關救濟工作，不遺餘力。現在捐贈新營分隊1輛裝備、器材一應俱全的救護車，嘉惠新營地區的民眾，實屬廣大市民的福氣。

成大藥局莊金德先生表示，他本著取之於社會、用之於社會的精神，積極從事社會公益，在社會有需要的時候慷慨解囊，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，因此捐贈此部救護車，回饋地方鄉里。如果能因為今日的作為，號召更多企業或民眾關注到院前緊急救護的需求，那就更是錦上添花。

消防局感謝成大藥局莊金德先生慷慨解囊，捐贈總價值新台幣450萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，完善的救護裝備能有效守護民眾生命安全、車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。