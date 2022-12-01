全大陸默哀、鳴笛3分鐘！　北京12／6舉行江澤民追悼大會

▲北京宣布12月6日上午10時舉行江澤民追悼大會。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨日（30日）於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官媒今（1）日公布「江澤民同志治喪委員會」第2號公告，訂於北京時間12月6日上午10時在人民大會堂隆重舉行追悼大會，全大陸默哀3分鐘。

根據《央視》報導指出，鑒於江澤民同志在黨和國家歷史發展中的特殊功績，以及全黨全軍全國各族人民的共同願望，現決定：

（一）12月6日上午10時，中共中央、大陸全國人大常委會、大陸國務院、大陸全國政協、中共中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會。追悼大會現場直播，各地區各部門要認真組織廣大中共黨員、幹部、群眾收聽收看。

（二）追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

（三）12月6日上午追悼大會默哀時，大陸全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

（四）不舉行遺體告別儀式。

▲北京天安門廣場、新華門、人民大會堂、外交部 全部降半旗致哀。（圖／記者任以芳攝）

江澤民昨天過世消息曝光後，大陸官方先發布「江澤民同志治喪委員會」第1號公告，該內容指出，自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館下半旗誌哀。期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。並且按照慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

北京人民大會堂率先於11月30日降半旗，大樓屋頂周邊所有輔旗也全部收起來。天安門廣場於今天早上舉行下半旗致哀儀式，國旗先往上升到頂端後，沒幾秒鐘時間再下降到一半的高度。同一時間，中南海正門口新華門，外交部同時下半旗致哀。