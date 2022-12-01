央視哀悼江澤民！球迷看世足轉播「畫面變黑白」　氣瘋：怎麼看球





▲央視悼江澤民世足畫面變「黑白」。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸前領導人江澤民因白血病併發多重器官功能衰竭，經搶救無效，於11月30日12點13分在上海病逝，享耆壽96歲。之後，各大陸媒就把官網改成「黑白色調」，悼念江澤民。不過，有大陸網友在推特貼出照片稱，《央視》把世足的轉播畫面變成黑白，害他無法靠著球衣顏色分辨球隊，氣得大罵「怎麼看球」！

中共前領導人江澤民11月30日因病搶救無效逝世，消息一出後，官媒、政府機關網站陸續換成「黑白色調」，目前，就連大陸民眾一般慣用的淘寶、京東、拚多多的網購APP，各類社交、影視、音樂平台的網站和APP介面，也換成黑白色。

推特帳號「@tindingtin」30日深夜PO出一則影片怒罵，「央視你麻痺！讓勞資怎麼看球！」疑似該網友正觀看由《央視》轉播的世足賽事，比賽畫面卻「被黑白」。

這則貼文一出引起網友熱議，「有得看要懂得感恩了，我們以前國喪期間是禁止各種娛樂的」、「復古風阿，最早電視不也是黑白的嗎」。不過，也有網友指出是假的，「張口就來，好像就首頁是這樣，你點進去就彩色了，混淆視聽」、「嚇得我趕緊打開電視看了下，是彩色的呀」。

不過，該網友稍晚再度回應稱，「央視體育APP新聞影片的錄屏，但剛剛打開APP被強制更新之後，已經解決了這個漏洞。推測之前APP版本在黑白靈堂效果下，影片也成黑白，只能強制更新解決。」

事實上，大陸中央電視台體育頻道（CCTV Sports）為了避免國內觀眾看到他國沒戴口罩的樣子，此前被發現改動世足賽的轉播畫面。《央視》持續攔截畫面並透過延後30秒播送來修改播出內容，將球迷沒戴口罩的特寫鏡頭刪掉，改以球員、官員或足球場畫面來取代。