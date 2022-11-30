館長曝：陳明文邀他一起罵政府　要跟高嘉瑜共組「背骨四天王」？

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢29日晚間的直播，再次提到2年前的槍擊案，並曝光立委陳明文曾在電話中提到，要邀請館長一起罵政府。對此，館長揶揄，陳明文是不是要跟高嘉瑜、王世堅、何志偉組成「背骨四天王，加入罵政府的行列，然後再一起面對側翼網軍的出征？

館長的特助小宇在直播中轉述陳明文的通話內容，喊話館長不要再汙衊他，2人應該要一起罵政府、監督政府，更何況他已經有寫（槍枝相關修法）草案進入立法院，也一直在積極推動法案，希望館長能夠予以體諒，因為他已經從政40年，也不是黑道人物。

▲館長曝陳明文曾經在電話中，邀請他一起罵政府。（圖／館長惡名昭彰YouTube直播）



館長表示，「聽君一席話，如聽一席話」也就是講了這麼多，事實就是沒做，所以問題是其他的民進黨不推這個法案？還是蔡英文不推這個法案？

為此，館長隔空提出邀約，希望陳明文一起上節目，跟他一起來罵政府、一起來檢討民進黨政府，究竟為什麼還不修法？為了國家社會，為了2300萬人的治安問題、社會福祉，希望陳明文一起來痛罵民進黨，看到時候會不會被側翼攻擊，甚至說為什麼不開除陳明文？

館長最後也揶揄，就像高嘉瑜、王世堅、何志偉這三個人，被側翼打得像渣一樣，陳明文是否要成為第四位？合稱「四大背骨天王」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完