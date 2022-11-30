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選後最新動態！　黃珊珊曝未來走向：守護台北改變藍綠版圖

▲▼黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選後第三天，前台北市副市長黃珊珊30日透過臉書曝光最新動態，說明她這兩天都在整理東西、整理思緒，目前已將競選期間的東西整理完，把許多物品搬回家中，包括熱情支持者贈送的愛心小物，因此家裡現在變成一個大倉庫。而對於許多人所關心的未來走向，黃珊珊表示，「我會繼續做我該做的事，守護台北，不辜負台北市民對我的期待。」

黃珊珊今日透過臉書表示，她把競選期間的東西整理完，許多物品搬回家，包括熱情支持者贈送的愛心小物，「所以我家現在變成一個大倉庫，看到整個房間的紙箱，我的天，不知道還要整理多久？」黃珊珊也說明，她這兩天整理東西外也整理思緒，對於這場選舉幫過忙的朋友感到十分感謝，之後還要再一一當面謝謝。

對於大家最關心的未來走向，黃珊珊說，「我要告訴大家，我會繼續做我該做的事，守護台北，不辜負台北市民對我的期待，還有我努力守護24年的台北、我不孤單，因為有三十四萬多人和我有一樣的信念。」

針對九合一選舉，黃珊珊認為，恐懼與仇恨是今年選舉的主旋律，所以大多數人沒辦法理性思考，也很難撼動政黨用意識形態操弄棄保，但這場讓年輕人覺醒的戰役，讓她看到下一代的生命力。

黃珊珊坦言，年輕人不僅相信她，更相信自己可以改變這個世界，相信政治也可以很簡單、認真負責做每一件事，不投機、不說空話也可以發光發熱，只要大家繼續相信，也動手去做，有一天一定可以改變台灣的藍綠版圖，讓中間選民成為台灣最偉大的中間力量。

黃珊珊強調，「自由」是台灣的民主價值，「自由的意志」是她要用生命去捍衛的；「公平正義與是非善惡」是她一生追求的信仰，更是這座城市的核心價值。但現在的政治環境裡面，是非不見了，只見政黨用各種方式扭曲是非；公平正義也不見了，只見政黨用各種資源壟斷媒體，用輿論來麻痺百姓厭惡政治，無論怎麼投兩黨都ㄧ樣。

「這一次，有三十四萬人非常勇敢，而且十分自由的投給了非藍非綠的黃珊珊」，黃珊珊認為，只要繼續努力，以後這塊版圖會越來越明確，藍與綠都不能忽略台灣中道力量的存在，他們也必須回到是非善惡與公平正義這條路上，「而我們當然要更用力的監督他們，他們說過的每一句話，開的每一張支票，我們都要睜大眼睛看著。」

黃珊珊表示，人民其實只有一個最基本的要求，那就是「政黨是要為自己所說過的話負責的。」以前大家縱容兩大黨，說話可以不算話，所以他們繼續投機，繼續肆無忌憚，提名西瓜也要人民含淚含恨含血投票；但現在，覺醒的年輕人與新生代要成為台灣最中間理性的力量，讓他們知道，「政治，是要決定我們的未來，不是讓他們為政黨利益操弄權力而已。」

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