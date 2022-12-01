內閣改組醞釀中？　行政院：沒收到任何閣員、部長提出辭呈

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，內閣改組聲量不斷。外傳內政部長徐國勇已悄悄把辦公室打包清空？對此，行政院發言人羅秉成說，剛所說的傳聞，沒辦法證實徐部長辦公室是否清空，「不過行政院現在為止沒有收到任何一位閣員、部長提出辭呈」。

行政院長蘇貞昌1日主持例行院會。他在會中指出，2022年九合一選舉落幕，感謝所有的參與同胞，共同讓台灣的民主愈來愈成熟，他藉此機會向所有當選者表達恭賀跟祝福，希望新任跟連任的公職人員可以履行對選民承諾，帶領團隊在任期中施展抱負，為民眾開創更好生活。

蘇貞昌也說，民主政治一定有選舉，選舉雖然不是民主政治的全部，但選舉非常重要，選舉結果展現人民意志，每一張選票都是一個期待，今天的選舉結果，作為執政政府，一定要嚴肅面對，深刻檢討。

蘇貞昌表示，雖然過去的團結努力有做出成績，但人民的期待更高、人民的要求更多，執行過程中可能還有各方面要檢討、修正、盤點，看如何做到更好，所以我請所有的部會首長一定要虛心誠懇面對人民要求，要勇敢負責檢討所負責的工作，「唯有這樣，民主的制度、民主選舉結果才可以落實」。

羅秉成補充，剛剛院長就選後做了一些裁示跟要求，是把行政團隊應該有的態度表現出來。政策方面、法案方面，各方面都應該再重新盤點檢討，是要各部會積極主動辦理事項。這些是否跟人事有關，就看檢討情形再說。

媒體追問，檢討有無具體的會議、編組、期程？羅秉成說，院長只是把態度跟要求提出，相關部會要朝各個方面，包括現在各界對施政的指教或認為那些有不夠的地方，加以盤點，如果有需要檢討的就勇敢檢討。至於怎麼檢討、具體情形，各部會要主動處理。