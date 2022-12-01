【廣編】日本富士通空調　業界唯一全機10年保固　節能補助最高省6,000元

▲自2022年12月1日至2023年1月31日止，富士通現金折扣＋政府貨物稅補助＝最高省6,000元！



圖、文／富士通提供

冬天再也不怕冷，省電舒適的富士通冷暖空調伴您過好冬！快來體驗業界最極致的舒適乾淨風。

日本富士通空調優惠活動開始啦！自2022年12月1日至2023年1月31日止，富士通現金折扣*1＋政府貨物稅補助*2＝最高省6,000元！並享有業界唯一*3的「全機10年保固*4」服務，讓你以最划算的價格，享受頂級空調舒適感，詳情請參照官網說明。

日本同步熱銷的nocria Z系列，擁有領先業界的「自動清潔濾網＋熱交換器加熱除菌」雙重潔淨科技*5。nocria Z「自動清潔濾網」的強大便利性，能夠輕鬆清潔濾網，再也不會因為怕麻煩或忘了清潔濾網而導致全家人的健康風險；「熱交換器加熱除菌」能有效消滅細菌達99.9%以上，是居家抗菌、守護家人健康的聰明首選，快趁這波超殺優惠活動，早買早享受哦！

全年無休24小時服務專線：0800-245-888（市話免費）／0905-030-676（手機付費）

*1現金折扣：自2022年12月1日至2023年1月31日止，各機型折扣金額不一，詳細請依官網公告為準。VRF系列機種不參加此次促銷活動。

*2政府貨物稅補助：政府貨物稅補助辦法依財政部減徵辦法為準。

*3業界唯一：自社數據統計於2019年5月1日時。

*4全機10年保固：2019年1月1日～2023年12月31日止僅適用家庭用戶使用之變頻空調。詳細請依官網公告為準。

*5 首創雙重潔淨科技：業界首創熱交換器加熱除菌：日本國內家用空調；熱交換器加熱至55度以上，進行濕熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時，自社調查。試驗方法：把熱交換器的一部分放入菌液中，在外部空氣27°C、濕度78%的實驗室（約3坪）進行加熱除菌運轉後，將菌液回收進行評價的結果。試驗結果：比較有無加熱除菌運轉，確認到細菌減少了99%以上，黴菌減少了99%以上。（評價了1種細菌、1種黴菌。）試驗機構：（一財）北里環境科學中心 北生發2017_0370號。本功能不是用於消除臭味或髒污。此外，隨運作環境不同有可能效果降低。世界首創自動清潔濾網：家用空調的自動清潔濾網功能，2003年3月21日全球首賣。自社調查。