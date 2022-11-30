太蝦了！女騎機車逛夜市記錯停車位...報案失竊　 潮警馬上尋獲

▲潮州警分局中山路派出所警員謝松霖、李珮綺幫何女找到機車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

何姓女子日前騎車逛夜市，結束後打算騎機車返家時，發現機車不見了，向警方報案表示「確定」機車被偷，潮州警方研判可能忘記停車位置，果然找到她的機車，讓她自己也不好意思說「實在太蝦了」，頻頻對警方道謝。

潮州警分局中山路派出所警員謝松霖、李珮綺日前執行巡邏時獲報有機車失竊案件；遇到一名42歲的何姓女子慌張的向警方表示她停放潮州夜市路邊的機車不見蹤影。

她焦急地表示，機車停放在永昌路與永德路口，逛完夜市就不見了，「肯定」已經失竊了，要求警方受理案件，但謝、李兩員認為應該是記錯位置而已，所以便分頭進行，一名先帶何女返回駐地安撫情緒並製作筆錄，另一名依據何女提供行進路線前往現地查看，終於順利在永華街與永德路口尋獲何女紅色重機車，何女才發覺自己「太蝦了」，竟然記錯停車位置，連忙向警方表示感謝。



潮州分局長簡彥匡肯定警員謝松霖、李珮綺二人發揮同理心，以最直接即時方式來幫助民眾，值為同仁表率，也呼籲民眾，在停放車輛時，應該特別留意停車地點，才不會突然就找不到車輛，警方建議可利用手機照相功能，並找一個醒目的標的物為基準拍照存証，避免事後苦尋不著車輛的困擾。