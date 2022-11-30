公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

記者魏有德／綜合報導

湖南瀏陽一名男子疑似在社區群組建議物業不要封住出口，改為檢查健康碼，不過，該社區街道辦相關人員卻帶了三名身著警察制服的男子上門「討說法」，一言不合便在兩名幼童前對屋主「開揍」，只見剛學會走路的男童搖晃著身軀走向被揍的父親，要制止「壞人」欺負爸爸，還用奶音喊著「爸爸」，影片曝光後令人鼻酸。

▲街道辦相關人員上門揍屋主，學步童搖晃上前用奶音阻止。（圖／翻攝微博，下同）

根據微博上流傳的影片顯示，這名梳著西裝油頭的男子先是在沙發上和屋主對話，另外三人則背著手站在沙發周圍，不一會兒，西裝男和屋主雙雙起身，西裝男語氣越來越激動，隨後先用右手掐著屋主脖子將其推倒在沙發上，接著不停用手拍打屋主的臉頰和頭部。

正當屋主抱著頭倒在沙發上時，一名疑似剛學會走路的男娃娃走了出來，搖搖晃晃的走到屋主身旁，用小手想要推開這名欺負爸爸的「壞人」，嘴巴還不停喊著「爸爸、爸爸」，稚嫩的奶音令不少看到影片的網友感到不捨。

根據對話內容，西裝男先是要求屋主不要講（指在群組裡擅自作出建議），屋主則先表明，「不要威脅我，你代表政府嗎？」西裝男疑似惱羞成怒，邊動手邊嗆聲，「剛你講這麼久，你還不曉得，你蠻囂張嘛，你這個畜生.....。」

事後，被打的男子妻子發文泣訴，這名打人者為街道辦社會治安綜合治理辦主任廖勇，帶著三名民警強行闖入家中，當時，只有老公一人獨自帶著兩名幼童，事後還要求住戶刪除家中監視器以掩蓋惡行，「望相關部門介入調查，還我們一個公道！」

部分網友看完影片後紛紛表示，「警察犯法怎麼處理」；「無力感和失重感，大家還能堅持多久」；「看到小朋友的時候淚奔了」；「不要污衊警察，一看就是治安聯防的黑社會」；「誰給他們權力私闖民宅」。