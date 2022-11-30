行動不便婦家中客廳跌倒　女兒上班趕不回！焦急求助警解危

▲東港警分局新園分駐所巡佐蔡世宏、警員李昭慶救助李婦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣新園鄉李姓婦人在家跌倒受傷，在高雄上班女兒獲悉，著急求助東港警方，警方趕往協助，聯絡消防人員將她送醫，讓家屬很感激。

東港警分局新園分駐所巡佐蔡世宏、警員李昭慶等2員，於日前執行勤務時，接獲民眾李女報案稱母親獨居新園鄉仙吉村興安路家中不慎跌倒，因上班無法及時趕回，拜託警方前往幫忙。

員警獲報後立即前往果發現一婦女跌倒在地上，經通知救護車醫護人員到場，緊急將李婦送往東港安泰醫院治療後並無大礙，獲家屬感謝。



警方表示，64歲李婦領有中度身心障礙手冊，日前從安養院出院回到住家休養，女兒因工作關係需在高雄工作，未在家陪伴母親，李婦在住家客廳不慎跌倒，無法向外求助，只好撥打行動電話給女兒，而李女因上班未能即時回家，著急求助警方，警方順利趕到，協助就醫，讓家屬非常感激。



東港警分局長張世儒表示，員警主動積極處置得宜，協助民眾保護其生命安全，足為同仁表率；由於臺灣逐漸邁入老年化的社會，呼籲民眾對於家中有年事已高或行動不便長輩應細心呵護，以避免憾事發生，如需警方協助可隨時撥打110，警方將立即前往協處。