「我要繼續留在民進黨！」　高嘉瑜：不是你叫我離開我就會害怕

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近來因檢討民進黨的言論再遭側翼批評，連過去同為台北市議會同事的民進黨議員李建昌都喊話，「如果能夠的話妳應該離開民進黨。」對此，高嘉瑜表示，她支持民進黨，也認同民進黨的理念，但這不代表民進黨不會犯錯，民進黨不是只有一種聲音，「我要繼續留在民進黨，讓民進黨越來越好，這是我的目標跟理想，是我奮鬥的方向」。

高嘉瑜在《新聞面對面》說，選後大家都情緒不好，在找戰犯，但大家都是戰犯，整個現象結構性的問題大家都要面對，絕對不是單一個人，如果因為她講的話就變成敗選主因，那她就要負全部的責任，但她認為，整個過程中，她希望民進黨吸納更多支持者，那就是要跳出同溫層，這次有個很大的錯誤是他們認為鞏固基本盤就會勝選，但把眼光放在這裡卻損失更多，基本盤也越來越小。

高嘉瑜分析，這樣的現象的原因，是因為網軍側翼，只要一些言論大家不認同就被洗版，她就有遇到這樣的狀況，也有很多人都被這樣對待過，而這樣子的文化，讓本來中間年輕選民覺得沒有理性討論的空間，這是不好的，所以因此反感，這是要去面對的問題。

高嘉瑜提到，像是年輕人很在意高房價、高公設的問題，這些是民進黨執政民眾希望解決的，如果可以去推動，讓民眾有感，相信還是可以挽回民心，這都是正面的建議，但這樣的言論卻有人覺得是對民進黨不好的，應該關起門討論，但她作為民意代表，平常也沒辦法且不知道跟誰講，講了也不一定有用，那節目上會有討論，她只是說出想法，可是民進黨現在黨內氛圍比較緊張，好像一點風吹草動就會動搖黨本，過去是大鳴大放，而黨沒有那麼脆弱，應該大家都來討論。

高嘉瑜說，有人要叫她離開，她不以為意，她之所以支持民進黨就是認同黨的理念，其他在這之外都是為了台灣更好，這跟民進黨本質沒有隔閡，更不代表民進黨不會犯錯，如果有問題不能講，這是她覺得不能理解的。

高嘉瑜強調，她沒有不認同民進黨，但執政有可以檢討的地方，這些聲音不能講，「那我覺得確實滿奇怪的」，因為這不是民主正常現象。

高嘉瑜說，民進黨不是只有一種聲音，不是聲音大的人就對，不是你去出征別人就對，也不是你叫她離開她就會害怕，所以從此不敢講，讓別人講說永遠民進黨都是對的都是好棒棒。

高嘉瑜喊話，她沒有想過主動離開民進黨，會繼續留在民進黨，因為讓民進黨越來越好是她的目標跟理想，「這是我奮鬥的方向」。