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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／吳怡農再戰立委：責任重大　努力爭取選民支持

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。民進黨30日經徵詢及各項客觀因素綜合評估後，代理黨主席陳其邁決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。吳1日表示，再次被徵召參選，他感受到責任重大，會盡一切努力爭取選民支持，現在正忙著準備政黨推薦書等文件，還需要一點點時間處理，後續情形會向大家報告。

▲▼吳怡農宣布5不參選。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲吳怡農將再戰北市立委。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

此外，吳怡農昨天透過臉書表示，過去這幾年，他接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望，有太多工作等著自己，在未來的1個多月，他會提出3個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。

吳怡農強調，他會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張，希望在大家最關心的議題上，能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。

吳怡農說，「我承諾，我會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；我未來的所有選舉，都會遵守這個承諾；我也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插棋子，台灣社會在進步、選舉文化更要進步，我希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。『正面』與『乾淨』選舉，是對選民頭家應有的尊重。我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。」

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