傳將接任民進黨秘書長　徐國勇：尚未接到徵詢

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）
記者杜冠霖／台北報導
民進黨在九合一大選慘敗，內閣是否改組成為關注焦點，外傳內政部長徐國勇將離開內政部長職位、出任黨秘書長。對於媒體追問此事，徐國勇1日僅回應，目前尚未受到徵詢，政務官沒有任期，「緣起緣滅」。
據傳，徐國勇所倚重的簡任秘書徐健麟昨（30日）接任役政署副署長，被視為徐將異動的前兆。而徐國勇1日至立法院內政委員會報告，對於媒體追問是否接任黨秘書長，徐國勇僅回應， 政務官沒有任期、緣起緣滅，自己也尚未接到徵詢。
▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）
記者杜冠霖／台北報導
民進黨在九合一大選慘敗，內閣是否改組成為關注焦點，外傳內政部長徐國勇將離開內政部長職位、出任黨秘書長。對於媒體追問此事，徐國勇1日僅回應，目前尚未受到徵詢，政務官沒有任期，「緣起緣滅」。
據傳，徐國勇所倚重的簡任秘書徐健麟昨（30日）接任役政署副署長，被視為徐將異動的前兆。而徐國勇1日至立法院內政委員會報告，對於媒體追問是否接任黨秘書長，徐國勇僅回應， 政務官沒有任期、緣起緣滅，自己也尚未接到徵詢。
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