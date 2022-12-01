傳將接任民進黨秘書長　徐國勇：尚未接到徵詢

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席一職，中常會推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，將在明年1月中旬完成黨主席補選。一名英系要角1日受訪證實，擔任「2022年大選檢討小組」召集人的桃園市長鄭文燦，28日前往台北市與英系人士會晤，表達願爭取黨主席的態度，「大家覺得他現階段算是一個很適當的人選，他的柔軟度可以call（維繫）全黨。」