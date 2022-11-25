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月薪3萬多還是找嘸人　飯店高層：年輕人寧跑外送、當網紅

▲飯店業大解封，卻面臨大缺工困境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲飯店業大解封，卻面臨大缺工困境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

飯店業迎解封大復甦，「缺工」卻成絆腳石。業界分析，「年輕人寧願去跑外送、當網紅」，旅宿業已非求職者首選，基層月薪調到3萬元以上，還有掃房獎金，就是徵不到人。

晶華酒店董事長潘思亮24日晚間出席耶誕樹點燈儀式時，分享飯店業迎向復甦好消息，但再度重申「缺工是國安等級的議題」，他直指，現況就是因為宴會人力端不足，「晶華推掉了幾千桌的生意」。

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晶華酒店集團目前人力缺口大概有20%到30%，估計達500、600個人力「找嘸人」，潘思亮也曾透露，先前住房率雖只有疫情前一半，但有時到週末，很多辦公室的人，「甚至總經理也得下來協助清理客房」。

▲▼飯店走廊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲飯店業大解封，卻面臨大缺工困境。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

為何飯店業有缺工問題？飯店業高層對中央社記者表示，「這不是調漲薪水就能改變的問題」。他進一步說，疫情後經濟市場轉變，科技產業人力需求大增，挖走製造業人力，製造業再挖走旅宿業人才，加上旅遊、旅宿業現已非求職者首選，提高薪資也無法徵到人，求職市場已失衡，整個產業不足以抗衡市場衝擊，旅遊服務業也勢必要另闢管道補足人力缺口。

飯店高層也透露，許多飯店的基層人員月薪多已調整到新台幣3萬元以上，占比高達41%，「打掃幾間房間還會有掃房獎金，但就是徵不到人」。

另有飯店主管表示，「年輕人寧願去跑外送、當網紅，沒有人要做辛苦工作」；產業人士也分析，飯店業之所以在招募上相對弱勢，來自於現在年輕人如果想賺錢打工，會有更多的選擇。例如可以尋求時間更自由的美食外送，「根本不需要去端盤子、當服務生賺取收入」。

飯店高層進一步分析，大環境的問題還有新世代人口結構改變、出生率下降，加上疫情迫使遠距居家上班，年輕人不想回到職場，造成離職率上升，於是各行各業都出現缺工問題，人力密集的服務業有更大的影響。 針對人力問題，旗下經營君品等多家飯店的雲品國際表示，除了積極透過人力銀行、就業服務站、FB等公開平台找人才，也主動參加就業招募活動，並密切與學校單位聯繫，對接實習人力，來尋找適合人才。

不過，飯店業界仍有不少聲音呼籲政府開放使用外籍勞工。潘思亮說，「國內已努力到極限了」，台灣對於移工政策很有管理經驗，如果飯店業開放外勞，是「利大於弊」；寒舍集團董事長蔡伯翰先前也表態，希望和政府討論把飯店業納入引用移工政策的範圍內，周邊國家地區如港澳、新加坡的飯店業，都已在使用大量外籍勞工。

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