　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

@suffolkgirluk #aeroplanes #childrenonaplane #whatwouldyoudo #reactions ♬ original sound - Laura

記者張寧倢／綜合外電報導

美國網路論壇Reddit上出現一則9秒影片，被網友封為「最有效的避孕廣告」。影片中一名年幼女童站在飛機座椅後方的摺疊桌，不斷上下跳動、搖晃椅背，標題是「放任孩子在8小時航班中肆意吵鬧」。有網友看了憤怒地說，換作是他，會覺得自己真是個失敗的家長。

▲▼據信是美國的一架客機上，有年幼女童爬上飛機椅背的摺疊餐桌上，家長放任小孩在整趟8小時航程中肆意胡鬧。（圖／翻攝自Reddit）

▲據信是美國的一架客機上，有年幼女童爬上椅背的摺疊桌，而家長選擇放任她在整趟8小時航程中肆意胡鬧。（圖／翻攝自Reddit）

這段影片最初是出現在Reddit論壇「Public Freakout」（公眾抓狂）討論區的文章中，原PO以簡短的標題「放任孩子在8小時航班中肆意吵鬧」解釋了這段誇張9秒畫面，一名年幼的女童雖然沒有尖叫哭鬧，但她卻站在飛機座椅拉出的折疊餐桌上，扶著椅背蹦蹦跳跳，影片中沒有家長或旁人出面阻止。至於座椅被女童用力搖晃的男乘客則是擺著一副臭臉，但沒做任何反應。

據《紐約郵報》報導，影片中的女童據信來自美國，許多網友看了紛紛爆怒留言，「這就是為什麼我討厭小孩，尤其是在這個蹣跚學步的階段」、「這應該是一部避孕保險套的廣告吧」、「我可能是個糟糕的人，但我不會讓一張折疊餐桌在我面前這樣災難性的毀掉，但我就一直這樣袖手旁觀」、「前面那個傢伙好可憐」。

有人表示，「我絕不允許我的孩子這樣干擾別人，音量有點大聲是一回事，但讓小孩抓著別人椅背跳上座椅是完全錯誤的」。另一個人說，「如果我的小孩這樣，我也允許他們這麼做，我會覺得自己是個失敗的家長」。還有網友注意到，「蹦跳顯然使人惱怒，光腳踩在桌子上也是快讓人氣死。各位父母，請永遠記得把檯面擦乾淨。」

與此同時，一名具有6年空服員經歷的女子卡拉馬妮（Kat Kalamani）拍攝影片指出，她和空服員同事們都認為飛機上「最討人厭的乘客」不是愛搗亂的小孩，通常都是那些抱怨有孩童、嬰兒在哭鬧的其他乘客。她建議容易受影響的旅客準備好「降噪耳機」，或是禮貌性地詢問家長是否需要幫助，而不要只是對那些嬰兒發出噓聲或要求換座位，因為沒人比家長更希望小孩安靜下來。

@katkamalani THIS i promise you, you wont win… just be a kind human and dont dont this @Dylan ♬ original sound - Kat Kamalani

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／統一發票9、10月開獎！　千萬特別獎號碼「111741
快訊／關羽才剛走　《三國演義》張飛演員也離世
快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光
快訊／張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　心疼他一直在崩潰邊緣
海釣「真實版BabyShark」上鉤！　鯊魚寶寶瞪眼求情
大S再出手！　最新「1動作」曝千萬床墊真相
辣模球衣太小件！　炸出南半球：西班牙在哪
史上最正伴娘團！8烏克蘭妹「超高衩」一字排開　新郎看失魂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

英國下令「敏感場所」禁用中國製監視器！　2陸企衝擊最大

她挺44H「奶量太驚人」　無法呼吸超崩潰！砸50萬縮胸還有E罩杯

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

英國下令「敏感場所」禁用中國製監視器！　2陸企衝擊最大

她挺44H「奶量太驚人」　無法呼吸超崩潰！砸50萬縮胸還有E罩杯

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

超級女富豪被廚師、司機活活勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產

普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛

Kendall Jenner微辣穿搭學　削尖背心是標配、「無褲時尚」凡人難駕馭

快訊／財神爺降落！　統一發票9、10月千萬特別獎號碼出爐

快訊／草屯囝仔阿倉結婚了！　今登記娶回美女記者：要贏錢了

永靖在地企業力挺文化傳承　邀明華園總團出演地方盛事

快訊／《三國演義》李靖飛病逝享壽64歲　「張飛、關羽天堂相聚了」

雲林古坑禽場檢出H5N2高病原性禽流感　撲殺3166隻土番鴨

快訊／汪小菲爆「收到法院裁定了」！擔保金額曝光：不想和他們扯了

妹子省外食費　突然想找能開伙租屋！「大票卻都搖頭」原因曝

LIVE／明天投票日設「發燒通道」　指揮中心最新說明

蕭薔年曆好辣！高難度瑜珈「倒掛金鉤鱷魚式」秀110公分仙女長腿

王菲爆8年情變謝霆鋒！　「摀嘴疑痛哭」影片瘋傳

國際熱門新聞

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

日本失分驚現太極旗！南韓網友批國際之恥

盟友拒簽文件　普丁「爆氣摔筆」影片曝　

鐵板燒「噴火秀」出事　5歲童半臉燒黑脫皮

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

丁字褲辣妹屁股貼警察臉　狂甩電臀舞

C羅破6大紀錄　FIFA：他只存在於天上

超級女富豪被2友謀財害命　屍體扔垃圾桶

FTX破產　創辦人曝公司崩塌內幕

20秒擋4球！日門將：阻止射門是我存在意義

豪放女法官半裸視訊開庭　躺床片瘋傳　

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

孕婦肉票「飆車逃」輾斃路邊少女

傳Apple有意收購英超曼聯　金額逾2158億

更多熱門

相關新聞

蘆洲托嬰中心爆虐待　11家長怒檢舉

蘆洲托嬰中心爆虐待　11家長怒檢舉

新北市蘆洲區一家托嬰中心傳出有照顧不當的行為，11名家長陸續發現小孩身上有傷痕、瘀青，社會局獲報後於昨（22）日陪同家長到托嬰中心調閱監視器，發現其中2名老師確實有不當照顧行為，當場責令暫停職務工作等候調查，同時要求托嬰中心儘速與家長開說明會，目前警方及社會局已介入調查中。

遭土航質疑喝酒慘被丟包！他噴8萬才回台

遭土航質疑喝酒慘被丟包！他噴8萬才回台

往返兩岸新規定18日開始

往返兩岸新規定18日開始

騎士堡退費等3個月！負責人迴避多日終回應

騎士堡退費等3個月！負責人迴避多日終回應

第2家航空首試航班降落南竿　寫空運新紀元

第2家航空首試航班降落南竿　寫空運新紀元

關鍵字：

帶小孩上飛機飛機座椅小孩吵鬧家長航班

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

小S二女兒「同框爸媽慶生」被拍！

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面