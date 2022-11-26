女友凌晨想吃拉麵！他一滑超苦惱「外送哥神助攻」　網：5星好評

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前和女友去泡湯，泡完對方表示想吃拉麵，然而搜了一下外送APP，深夜根本找不到日式拉麵，後來他試著在備註欄「許願」，沒想到外送哥神助攻，逗笑情侶倆，而一票網友也留言狂讚，「一定要給5顆星好評！」

網友日前在論壇zuvio提到，「這幾天天氣冷，昨晚跟女友去泡湯，泡完女友說很餓，點名想吃拉麵，看時間已經12點多，打開外送APP滑了一下，這時段附近也只剩生鮮比較快。」

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無奈之下，他只好選女友喜歡的味噌口味泡麵，並隨手在備註欄許願，希望包裝能看起來像拉麵外送，「根本沒想過會成真，外送員還真給了小驚喜，更在紙碗上寫拉麵好吃。」

▲外送哥拿關東煮的碗，還寫了「拉麵好吃」的字句。（圖／翻攝自zuvio）

最後，原po開心直呼，「收到我們整個噴笑，女友也沒吵吃不到真的拉麵，外送員整個神助攻阿，感恩這位兄弟了！」

對此，網友們紛紛笑讚，「幽默感100+，好適合當外送員」、「超用心的外送員，我想要他跟拉麵一起到」、「看得出來他盡力了」、「這外送員是愛情邱比特嗎」、「感覺泡湯完會餓應該不只是泡湯，不過真的是神助攻」。

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