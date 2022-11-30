口罩令準備放寬！妹子卻被媽媽要求「繼續戴著」　聽完下一句傻了

▲雖然口罩令要解禁，但妹子仍被母親要求戴著，原因讓人哭笑不得。（示意圖／記者許立昕攝）



記者柯振中／綜合報導

12月1日戶外口罩令即將解禁，許多人相當開心能夠迎來不必戴口罩的日子。不過，一名女子對此感到相當開心，卻被母親告知「口罩再買一點」，聽完原因後，讓她頓時崩潰，直呼「這個家我不待了」。

這名女子在Dcard分享，她看到新聞上播報12月1日口罩放寬後相當興奮，回家後立即與母親分享，剛好住處口罩只剩一盒，母親也鬆了一口氣，認為「應該不用再買很多了」。

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不過，這時母親看了眼女兒，突然嘆了口氣，還是決定要多買一點口罩。突如其來的轉變，讓女子感到不解，以為媽媽是害怕病毒，於是開口詢問。

▼12月1日口罩即將解禁，不少人相當期待可在室外脫口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）



這時媽媽也說出答案，主要原因不是害怕病毒，而是要用口罩「遮妳素顏的臉」，瞬間傷透她的心，而這時父親剛好走過，還淡淡補了句「那等等再買個眼罩好了」，讓女子瞬間崩潰，更是戲稱「這個家我不待了」。

逗趣的家庭日常曝光，不少網友笑了出來，同時分享了口罩的2種附加功能，「口罩有2種附加功能。1.遮美 2.遮醜」、「親生的沒錯」、「夫妻連擊，有Combo加成」、「爸！媽！我的長相是遺傳你們的哦」、「其實有種東西叫做面具，還有種東西叫做頭盔。」

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