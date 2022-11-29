口罩大解封！醫籲小心「家中這成員」　1情況危及生命

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，12/1起取消戶外戴口罩規定。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（29日）提醒，若家中有年齡3個月以下的嬰兒一定要特別小心，因為在大人或大小孩身上症狀輕微的病毒，傳染到小嬰兒身上可能會演變成嚴重併發症，甚至危及生命。

謝宗學在臉書說，28日上班12小時內，就遇到兩名不到3個月大的嬰兒，被家中較大的哥哥傳染呼吸道融合病毒（RSV），一人喘到缺氧、SpO2低於90%，呼吸聲變成呻吟（grunting)，胸凹超級明顯，緊急處理後送到加護病房治療；另一人沒有缺氧，但胸凹也是明顯，送到中重度病嬰室治療。

▼12/1起戶外不用戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



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謝宗學表示，雖然最近不管是新冠肺炎，或一般呼吸道病毒感染疫情同步趨緩，但若家中有年齡3個月以下的嬰兒一定要特別小心，任何家庭成員出現呼吸道症狀，即使症狀再輕微也建議戴上口罩，因為在大人或大小孩身上症狀輕微的病毒，傳染到小嬰兒身上可能會演變成嚴重併發症，甚至危及生命。

謝宗學呼籲，口罩令即將解除，不代表可以忽略家中年紀小成員的健康，家庭中適當的衛生防護，仍然必須堅持。

指揮中心宣布，自12/1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定；但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

▼12／1起室外口罩規定鬆綁！室內符合6條件也免戴。（點圖可放大／指揮中心提供）

另外，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時

2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時

3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時

4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合

5. 外出有飲食需求得免戴口罩

6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。