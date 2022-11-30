戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，12/1起取消戶外戴口罩規定，而室內符合6大情形者則得免戴口罩，包括唱歌等。有網友就認為，室內規定超怪，傳播風險最高時不用戴口罩，但嘴巴閉著時要戴？整個取消不就好了。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇也表示，該全面取消沒錯。

陳昶宇29日在臉書說，果然選完就要開始朝恢復正常更進一步了，室外人少空曠時以飛沫顆粒濃度而言，造成傳播的風險其實比室內用餐來得低，而且疫情都過這麼久，到現在也沒什麼好怕的了；不過，如果戶外空氣太差或人多擁擠，天氣也不至於太熱的話，他應該還是會考慮把口罩戴著。

▼12/1起，室內唱歌免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

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對此，有網友留言，「我覺得室內規定超怪，傳播風險最高的時候不用戴口罩，但是嘴巴閉著的時候要戴口罩？整個取消不就好了。」陳昶宇回應，「也該全面取消沒錯，讓民眾自主決定該如何防疫，其實室內人多，大部分人都還是會戴口罩吧。」

指揮中心宣布，自12/1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定；但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

▼12／1起室外口罩規定鬆綁！室內符合6條件也免戴。（點圖可放大／指揮中心提供）

另外，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時

2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時

3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時

4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合

5. 外出有飲食需求得免戴口罩

6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

▼12/1起戶外不用戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

