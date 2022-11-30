等555天「同事口罩要脫了」　他上班超怕！千人喊完蛋：要重新認人

▲明天起戶外免戴口罩了。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人苦守555天，明天（12月1日）終於等到口罩鬆綁令！不過有網友苦惱直呼，明天看到同事的「久違容貌」，就怕認不出誰是誰。文章曝光後，引發千人炸共鳴笑稱，「那些口罩殺手要現出原形了」、「要重新認人了」；不過也有人堅持不脫口罩，「繼續戴口罩+1」、「不脫+1」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張崩潰吶喊的表情，接著發抖直呼「禮拜四口罩鬆綁令，我唯一擔心的是...認不出同事跟朋友！」

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事實上，台人團結堅守555天，明（12/1日）起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定；但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

文章曝光後，引來3000多名網友笑虧「完蛋了」、「只是變回原廠設定而已」、「那些口罩殺手要現出原形了，哈哈」、「拜託繼續戴著」、「要開始化妝了...超懶」、「打回原形，『照騙』修更大」、「我超臉盲，有戴口罩跟沒戴口罩，我都認不出來」、「別擔心還有緩衝期，室內還要戴一陣子」、「真的，有些剛進國高中的，已經讀兩年了，還沒見過同學或老師的真面目，有些人線上上課也戴著口罩」、「我擔心我的顏值下降」。

不過留言串中，許多網友仍喊「我還是會一直戴著口罩」、「口罩戴著再+1」、「我才不脫呢」、「到現在還是有人確診～繼續戴口罩，保護自己」、「還是會戴好戴滿，已戴十幾年」。

▲12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）



此外，指揮中心指出，民眾外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時。

2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。

4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

5. 外出有飲食需求得免戴口罩。

6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

至於校園部分，教育部指出，從12月1日起執行新措施，調整為室外空間（室外場所)）取消應全程佩戴口罩，但室內空間（室內場所）維持應全程佩戴口罩，若屬致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

▼室內致詞、演講或唱歌等，學生可以不戴口罩。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

