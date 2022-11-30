　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

▲網友曝光一輛滿是寶可夢玩偶的公車。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

近年越來越多公車司機發揮創意，拿各種小物裝飾自己的車，讓搭車乘客也感到很驚喜。近日就有一名網友在臉書分享，搭到一台公車上滿滿都是寶可夢，超齊全的玩偶儼然是圖鑑等級，也讓其他網友搶問是哪一路，PO文網友則公布答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友昨（29）日在臉書爆廢公社社團PO出3張照片，表示：「坐到一台寶可夢公車，好可愛啊～」只見車上的吊桿上掛了滿滿的寶可夢玩偶，包括皮卡丘、可達鴨、卡比獸、夢幻、鯉魚王等應有盡有，超級齊全。

其他網友見狀也紛紛留言「好可愛」「在哪裡～」，原PO則透露搭乘的是台北的承德幹線。其他網友也加碼分享，「藍1有一台公車全部都是擺娃娃～要坐到這台車有時候看運氣～上次坐一次，第二次是他路過我剛好看到」「台南有一台都是史迪奇」「前幾天在上班的地方（台北）看到一台公車最後面有擺著3隻神奇寶貝的娃娃，但忘記是哪一台公車了，印象中有看到可達鴨」等。

不過由於這台承德幹線兩排桿子都掛滿玩偶，因此也有不少網友擔憂指出「吊這個在頭上晃，撞不是更討厭嗎？每個人都摸一下擦一下不是更髒」「塵蟎細菌吸收」「滿車的時候就會看到一堆肚爛臉」，認為這種公車雖然可愛，但是人一多恐怕就是變成災難。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
陳時中也懂「逼逼」？員警街頭指揮交通　神撞臉網友驚呼：部長好
她買好市多3公升紅酒　打開「像血袋」差點暈倒
控健身房勒索3萬！女模突發「無神道歉片」　網喊詭異：柬埔寨化了

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
再發振興券？　蘇貞昌這樣說
泫雅、Dawn分手！最後合體在台灣　嘟嘴熱吻
蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻保證金打水漂
快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！
快訊／C羅即將轉戰沙烏地聯賽！　年薪高達63億台幣
快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷
高嘉瑜「抓戰犯」　議會老同事不忍了：你應離開民進黨
快訊／北市女官員收賄60萬！再爆「200萬不明財產」
急凍最冷時間點曝！「剩16度」雨區擴大範圍出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解：Why！網一看懂了

女生不自愛才同居？媽媽「對誰都可開腿」情勒女兒：早知道拿掉妳

今夜明晨最冷！「低溫剩16度」明水氣又增　雨區擴大範圍出爐

LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

「室內脫口罩」張上淳估最慢春節後　下波疫情單日不會超過4萬

友人減肥不要火鍋料　她樂吃2份！一查熱量「最愛在第3」驚哭

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解：Why！網一看懂了

女生不自愛才同居？媽媽「對誰都可開腿」情勒女兒：早知道拿掉妳

今夜明晨最冷！「低溫剩16度」明水氣又增　雨區擴大範圍出爐

LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

「室內脫口罩」張上淳估最慢春節後　下波疫情單日不會超過4萬

友人減肥不要火鍋料　她樂吃2份！一查熱量「最愛在第3」驚哭

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

馬公第一漁港驚見男浮屍！漁民驚嚇報案　檢警相驗追死因

張棋惠國中選秀照曝光！　「天然美貌+長腿」網認證：從小就美

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

泰國奢華體驗！曼谷悅榕庄全新餐廳有4D投影　360度星空酒吧超浪漫

「出生就有貓陪伴」88歲嬤窗前熟練吸貓　一系列日常溫馨照曝光

玉山科技協會年度歲末晚宴　新任理事長童子賢：晶片重要性「不遜石油」

亞通攜手安庫能源　開發國內增強型儲能案場

泫雅、Dawn最後合體在台灣！　台上嘟嘴熱吻「2個月後分手了」

少女狂拔頭髮吃！禿頭沒食慾被急送院　醫剖腹驚見「3kg恐怖毛球」

Cooler Master歡慶三十週年！創客大樓升級落成　台北總部大樓啟用

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

搭到超Q寶可夢公車　她抬頭被萌翻

搭到超Q寶可夢公車　她抬頭被萌翻

一名女網友在台北搭乘承德幹線公車，沒想到幸運搭到「寶可夢公車」，上方兩條橫桿掛滿各種寶可夢娃娃，有可達鴨、呆呆獸、瓦斯彈等角色，相當可愛。

魔獸「台化」變台客！霍華德：這裡充滿愛跟熱情

魔獸「台化」變台客！霍華德：這裡充滿愛跟熱情

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

IGN評分《寶可夢 朱紫》出爐

IGN評分《寶可夢 朱紫》出爐

關鍵字：

鏡週刊爆廢公社寶可夢

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面