小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

▲網友曝光一輛滿是寶可夢玩偶的公車。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

近年越來越多公車司機發揮創意，拿各種小物裝飾自己的車，讓搭車乘客也感到很驚喜。近日就有一名網友在臉書分享，搭到一台公車上滿滿都是寶可夢，超齊全的玩偶儼然是圖鑑等級，也讓其他網友搶問是哪一路，PO文網友則公布答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友昨（29）日在臉書爆廢公社社團PO出3張照片，表示：「坐到一台寶可夢公車，好可愛啊～」只見車上的吊桿上掛了滿滿的寶可夢玩偶，包括皮卡丘、可達鴨、卡比獸、夢幻、鯉魚王等應有盡有，超級齊全。

其他網友見狀也紛紛留言「好可愛」「在哪裡～」，原PO則透露搭乘的是台北的承德幹線。其他網友也加碼分享，「藍1有一台公車全部都是擺娃娃～要坐到這台車有時候看運氣～上次坐一次，第二次是他路過我剛好看到」「台南有一台都是史迪奇」「前幾天在上班的地方（台北）看到一台公車最後面有擺著3隻神奇寶貝的娃娃，但忘記是哪一台公車了，印象中有看到可達鴨」等。

不過由於這台承德幹線兩排桿子都掛滿玩偶，因此也有不少網友擔憂指出「吊這個在頭上晃，撞不是更討厭嗎？每個人都摸一下擦一下不是更髒」「塵蟎細菌吸收」「滿車的時候就會看到一堆肚爛臉」，認為這種公車雖然可愛，但是人一多恐怕就是變成災難。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399





更多鏡週刊報導

陳時中也懂「逼逼」？員警街頭指揮交通 神撞臉網友驚呼：部長好

她買好市多3公升紅酒 打開「像血袋」差點暈倒

控健身房勒索3萬！女模突發「無神道歉片」 網喊詭異：柬埔寨化了