魔獸「台化」當起驕傲台客！霍華德大讚：這裡充滿愛跟熱情

▲霍華德展示新學會的「手指小愛心」，但看起來像是在數錢。（誤）

圖文／鏡週刊

不少來自歐洲、日韓的YouTuber，以及中國大陸的留學生都表示，在台灣待久了，不小心就被同化了——不管是口音、飲食或是言行舉止都變很「台」。想不到前NBA知名球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也當起台客了？

「魔獸」霍華德正式加盟台灣職籃T1桃園雲豹隊，在來台的這幾週，他嘗試了不少台灣味，像是去夜市吃雞屁股，或是嘗試台式理髮（雖然結果有點讓他小崩潰）。昨（28日）晚霍華德獻出來台的首場時尚活動，現身男性雜誌《GQ》舉辦的「Men Of the Year」年度風格大賞。

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▲霍華德嘗試台式理髮，搞笑崩潰直呼：「歐買尬！看看我的髮際線」。（翻攝自霍華德IG）

霍華德沒有巨星架子，現場再次展現親和力，用中文大聲向台灣粉絲打招呼：「你好嗎？台灣！」他用雙手五指對著鏡頭拼出愛心符號，並加碼比出新學到的「手指小愛心」，那麼大的個子瞬間變小可愛——「雙拼大愛心」與「手指小愛心」皆因韓流傳到台灣，如今成為台灣人拍照時的標準手勢。

▲「雙拼大愛心」也是台灣人拍照的標準動作，霍華德也會用這招了！

▲霍華德相當親民，苦等許久的粉絲要合照、簽名，他皆來者不拒。

霍華德透露，他第1次來到台灣是2005年，「那已經是很久以前的事，當時的我還很年輕，如今再次來到台灣，希望讓全世界知道，這裡是多麼好的地方，充滿了愛跟熱情。」他直說台灣的一切都很棒，特別是人們親切又友善，你還認為台灣是個「鬼島」嗎？至少「魔獸」很愛這個「鬼島」呢！

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