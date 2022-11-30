民進黨成立敗選檢討小組　柯建銘：不要找戰犯了，我們都是戰犯

▲柯建銘。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，成功連任的高雄市長陳其邁30日被中常委推舉為代理黨主席。民進黨立法院黨團總召柯建銘會前受訪說，「大家不要找戰犯了，我們都是戰犯，要大悲痛、大反省、大團結」；近期因砲轟「黑道進入決策圈」與英系要角洪耀福槓上的立委何志偉也現身，被媒體詢問對成立檢討小組的看法？何以電話響了為由未受訪，快步離去。

民進黨今天下午舉行選後首場中常會，由中常委共推代理黨主席，並研議成立「2022年大選檢討小組」案。

▲何志偉。（圖／記者呂晏慈攝）

柯建銘會前受訪說，敗選後他已透過臉書表達看法，「包羞忍恥是男兒，捲土重來未可知」，大家不要找戰犯了，我們都是戰犯，要大悲痛、大反省、大團結，中生代應該要扛起責任，世代一起合作，我們重新站起來；媒體追問，總統蔡英文日前是否在檢討會中提到，人民不希望民進黨一黨獨大等語？柯說，總統的話很清楚了，不必再問自己。

台南市長黃偉哲表示，民進黨是屬於所有民進黨人的，不屬於特定的世代，他認為從蔡英文開始，世代之間的界線已經比較模糊了，不管是哪個世代，甚至美麗島世代，或很多年輕世代，像台北市黨部前主委吳怡農，很多年輕世代都起來了，沒有特定世代掌權這件事。

至於是否支持各派系共推黨主席人選，黃偉哲說，民主的程序還是要走，共識的凝聚也是必要的，如果大家有一個共識，民進黨的團結會再往前走一步，不過他並沒有人選。

基隆市長林右昌表示，社會上大家期待的是，在敗選之後民進黨怎麼樣深刻的反省和檢討，怎麼樣回應人民的期待，2018年他代理黨主席的時候，曾經說過台灣人民不欠民進黨，民進黨要重新站起來的話，就是要就民進黨未來對台灣社會的貢獻，來重新取得人民的支持和信任，在2018年是這樣子，在今年也同樣是這樣子，選戰的勝負在民主社會是很正常的事情，地方選舉政黨輪替也是很正常，這是民主社會的一個常態。

林右昌說，民進黨應該思考的是，如何為未來擘劃願景，如何啟動黨的檢討了改革，回應民眾的期待，至於是哪個個人不是特別重要的事情，這是整個黨必須要面對的。

▲林右昌。（圖／記者呂晏慈攝）