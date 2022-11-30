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搭華航吃米其林綠星餐！「純淨蔬食」明起上線　吃美食也能顧環保

▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航與米其林綠星餐廳陽明春天合作推出「空中旅人純淨蔬食」。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空與米其林綠星餐飲品牌陽明春天合作，明（1）日將推出「空中旅人純淨蔬食」，新款飛機餐選用當季的低碳食材，包括松露炊飯、紅醬貝殼麵、白醬藜麥飯、咖啡杏鮑菇燴飯、紅薑植物肉薑黃飯等，台灣出發的旅客均可於航程前透過網路預訂。

華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線，豪華商務艙、商務艙的前菜為特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花；主菜為松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排；湯品為中藥材熬煮的首烏養生湯。

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▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線，圖為豪華商務艙、商務艙餐點。（圖／記者李宜秦攝）

豪華經濟艙前菜為水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵，搭配經濟艙主菜包括紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯、紅燒植物肉薑黃飯。

台灣出發的全艙等旅客均可品嚐「空中旅人純淨蔬食」機上餐，豪華商務艙、商務艙、豪華經濟艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食（VOML）預定；經濟艙可透過特別餐中式素食（VOML）預定。

▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」主打低碳飲食，使用當季食材，吃美食也能顧環保，圖為豪華經濟艙、經濟艙餐點。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航「空中旅人純淨蔬食」明日（12月1日）起上線。（圖／記者李宜秦攝）

華航空品營銷處長曹治芬表示，本次首度將米其林綠星餐點搬上飛機，藉此將低碳飲食推廣到高空中，華航過去幾年持續致力於永續發展，也獲得國內外多項評鑑肯定，此理念與陽明春天一拍即合，也因此開始這次的合作。

曹治芬指出，新款機上餐都是採用當地的食材，特別支持在地小農的產品，鼓勵地方農業發展，且機上餐還得考慮飛機上的特殊環境，包括高空味蕾改變、溫度變化、空中流程順暢度等，因此雙方合作過程中也花費大量時間討論修改。

曹治芬強調，希望本次新款機上餐的推出，能讓以往不是吃素的旅客也嘗試低碳飲食，享受到多元化素食的同時，也能為環境盡一份心力，未來也會持續在不同航線、客群、飲食習慣下，推出不同的雲端星級美食饗宴。

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