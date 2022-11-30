輪椅客摔落軌道！台鐵8個月連5起　月台門還在研議「立委批草率」

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北車站月台窄小，11月28日一名身障旅客搭乘輪椅，因操作不慎掉落軌道，所幸僅有挫傷，立委李昆澤今(30日)在立院交通委員會質詢不滿指出，台鐵今年1月到8月已發生5次輪椅客落軌事件，痛批台鐵對旅客安全草率。對此，交長王國材表示，短期將加強人力協助輪椅旅客，長期將增設月台門。

台鐵台北車站月台狹窄，其中最窄區域寬僅有1.2公尺，李昆澤今質詢時表示，11月28日有身障乘客操作輪椅不慎掉落軌道，這不是偶發事件，台鐵今年1月到8月已發生5次，台鐵對旅客安全如此草率，台鐵買新車花了997億元，也花了超過700多億元推動軌道安全、6年安全提升等等，總共花了快2千億元，但今年1到8月車站月台讓身障旅客已經摔下5個人，心都碎了。

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台鐵局長杜微表示，台北車站月台要加設月台門，需要分兩階段，現階段先把台鐵台北站月台高度提升到與列車車底板高度後，才有辦法做月台門。

李昆澤不滿表示，高鐵台北車站設有月台門，對台鐵已經一再督促，但迄今還在研議，11月28日有身障旅客操作輪椅，在狹窄空間掉下去，幸好右肩挫傷無大礙，都不覺得心痛、不好意思嗎？月台門竟還在研究研議。

交通部長王國材表示，這件事很遺憾，也不應該，縱然沒有月台門，站區人員也應該對身障者要更為留意，短期內將加強月台人力，月台門也已經請台鐵研究設置，日本月台門有垂直的也可納入評估。

立法院交通委員會也提案，指台鐵月台身障旅客因設施動線不良，導致旅客地落，請交通部和台鐵於1個月內提供軟硬體改善方案。