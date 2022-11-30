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12月新制來了！戶外免戴口罩、北市禁用塑膠杯　騎錯YouBike會破財

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲12／1起戶外口罩令解除。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

12月起，除多項防疫鬆綁新制分批實施外，也有許多攸關民生、交通、環保政策上路，包括戶外口罩令解除、快速公路散落物不再免費處理、北市飲料店禁用塑膠杯等。新月份將至，相關新制《ETtoday新聞雲》一次整理。

防疫

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12／1起室外口罩規定鬆綁　室內符合6條件也免戴

指揮中心宣布，自12／1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定。但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

不過，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時
2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時
3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時
4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合
5. 外出有飲食需求得免戴口罩
6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

12／1起兩類人免費領快篩　實名制一次可買30劑

自12月1日起，實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份共30劑，可分次購買，也可代替購買。售價仍為每份500元。

實施第六輪0～6歲幼兒、第四輪65歲以上長者，免費領取1份快篩試劑。民眾可持「2016年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年(含)以前出生」之長者健保卡領取。此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

12／2起開放5～11歲兒童施打追加劑　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

自12／2起，開放5～11歲兒童接種新冠疫苗追加劑。已完成接種莫德納或BNT基礎劑之6～11歲兒童，可選擇莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗作為追加劑；滿5歲且未滿6歲之兒童，則可選擇單價BNT兒童劑型作為追加劑接種。

12／10起取消入境人數上限

考量國內疫情趨緩且穩定可控，指揮中心宣布，自今年12／10零時（航班表定抵臺時間）起，取消入境人數限制。指揮官王必勝說，實施此政策後，春節出、入境的相關人潮都會受到最小影響。

12／10起「有條件開放」全國醫院探病　每次最多2名訪客

12／10起，全國醫院住院病人有條件開放探病。探病時段為每日固定1時段，每次至多2名訪客為限，但若有病危探視、需陪同病人實施手術等特殊原因者，探病時段及訪客人數不在此限。

此外，探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢自費家用快篩陰性證明但探病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免篩檢。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲醫院探病有條件開放。（圖／姜國輝記者攝）

交通

12／1起台鐵購票新增9家行動支付合作業者

台鐵局表示，為提升旅客購票付款便利性，自12／1起，全台191個車站新增9家業者加入行動支付行列。旅客可使用「台灣Pay、街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」購票搭台鐵。

12／1起快速公路散落物不再免費處理

全台15條快速公路將對散落物移除收費，每車道每30分鐘收取3千元。公路總局公布「快速公路散落物處理收費要點」規定，快速公路散落物由公路總局協助處理者，其所需費用由汽車駕駛人或汽車所有人負擔，散落物處理費以處理時間及封閉車道數予以計算。

▲▼快速公路散落物處理費。（圖／翻攝公告）

▲快速公路散落物處理費（圖／翻攝公告）

12／1起新北、高雄、雲林科技執法擴大辦理

新北交通大隊統計2021年新北市路口事故情形，篩選出16處易肇事及易違規路口，建置多功能科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，將於12／1正式執法。

▲▼新北市再新增16處科技執法，警方呼籲用路人勿違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市再新增16處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

高雄市也新增16處「路口科技執法」及「固定式測照設備」，並自12／1日正式執法取締。

▲高雄市科技執法擴大執行路段。（圖／記者楊晏琳製表）

▲高雄市科技執法擴大執行路段。（圖／記者楊晏琳製表）

雲林縣選定9處路口進行科技執法，建置9套「路口多功能交通違規科技執法設備」，透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等，將於12／1起正式執行取締。

▲雲林縣新建9處交通科技執法，將於12月1日正式執法取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣新建9處交通科技執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12／3起台北市YouBike1.0退場　騎錯得自付350還車

台北市交通局表示，YouBike1.0將於12／3零時起停止營運，屆時台北市各YouBike1.0場站之自行車將無法再借出；呼籲「跨市騎乘民眾改使用YouBike2.0。」

雖無法再從北市借車，但緩衝期間仍可還車，12／3～12／6借用的YouBike1.0自行車，可至尚有空位的車柱歸還。雙北邊境使用率高的30場站如南港、關渡，12／7～12／9仍可還YouBike1.0。

但若騎錯且還車緩衝期限已過，就必須聯絡廠商微笑單車處理歸還事宜，並支付350元調度費。

▲▼ 新北YouBike2.0。（圖／記者許靖騏攝）

▲北市呼籲，跨市騎乘民眾改使用YouBike2.0。

民生及其他

12／1起台北市飲料店禁用一次性塑膠杯

台北市環保局宣布，自12／1起將禁用「一次用」塑膠杯（包含生物可分解塑膠PLA杯），預估每年可減少7600萬個以上之一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量；自備環保杯一樣可享有最低5元的優惠。

12／1起4種台灣特有貴重木管制出口

農委會宣布，為防範盜伐，保護台灣森林珍稀自然資源，自12／1起，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重林木的原木、木材、雕刻品及藝品將管制出口。

國人如輸出或攜出上述4種貴重木的原木、木材，以及單一次輸出或攜帶出境同一貨品號列內總重量超過5公斤的雕刻品或藝品，均應取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code），並事前向海關申報及檢附農委會同意文件。

至於未滿5公斤的雕刻品、藝品，雖然可免檢附同意文件，但仍應事前向海關申報。

12／15起太魯閣布洛灣吊橋調整參觀時段　中午不間斷

太魯閣國家公園管理處已於今年9／1起取消預約參觀機制，改現場排隊入場參觀。經觀察執行情形，太管處將於今年12／15日起調整吊橋參觀時段，預計每日開放時段為上午8：30至下午4：30（最後入場時間為下午4點），中午亦開放入橋參觀。

12／19盤中零股交易撮合時間縮短為1分鐘

金管會表示，為提升盤中零股市場流動性，證券市場將於12／19起縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘。提醒投資人，應審慎評估交易成本及自身財力，注意投資風險。

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