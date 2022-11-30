陸首次完成「太空交班」　6太空人同住開啟「常年有人值守」階段

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟十五號太空任務今（30）日上午7時許順利接入太空站，6名太空人首次實現「太空會師」，在太空站進行交接任務，未來也將維持太空站「常年有太空人值守」的情況。據悉，神舟十五號太空船，是大陸太空站「T」字基本構型組裝完成後接入的首艘飛行器，也是大陸首次形成具有6個型號艙段的太空站組合體結構、實現6名太空人同時在軌駐留。

▲大陸6名太空人完成首次太空交接。（圖／翻攝央視，下同）

《新華社》報導，中國載人航天（太空，下同）工程新聞發言人、辦公室主任助理季啓明介紹，交會對接後，空間站（太空站，下同）天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙將與神舟十五號載人飛船（太空船，下同）、神舟十四號載人飛船、天舟五號貨運飛船形成「三艙三船」組合體，達到目前空間站的最大構型，總重近100噸。

對於首次採取太空人「太空交接」的新模式，大陸航天科技集團五院載人飛船系統總體主任設計師高旭提到，新乘組先上去，老乘組再下來，這種模式能保證空間站始終處於有人值守的狀態，「經過此次在軌飛行驗證，後續這種輪換模式將成為空間站應用與發展階段的常態化模式。」

據了解，6名太空人將共同駐留太空站約5天，各自按照任務和計劃進行在軌工作，神舟十四號的3名太空人主要進行返回前準備工作，神舟十五號太空人則以狀態設置和在軌環境適應為主，並於輪換期結束前完成工作交接。