陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

▲神舟十五號29晚11時發射。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國載人航天工程辦公室公布，神舟十五號瞄準29日11時08分發射，費俊龍、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。報導稱，費俊龍參加過神舟六號載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。目前，執行今次發射任務的長征二號F遙十五火箭即將開始推進劑加注。

28日，3名太空人在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面，並回答記者提問，神舟十五號瞄準明日（29日）晚上11時08分發射。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，這次任務是大陸載人航天工程今年第6次飛行任務，也是太空站建造階段最後一次飛行任務，神舟十五號乘組將與神舟14號3名太空人「太空會師」，並依舊將在軌工作生活6個月，期間任務主要目的為，驗證太空站支援乘組輪換能力，實現太空人乘組首次在軌輪換；開展踏太空站艙內外設備及太空應用任務相關設施設備安裝與調試，進行太空科學實驗與技術試驗；進行太空站日常維護維修；驗證太空站三艙組合體常態化運行模式。

按計劃，神舟十五號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向埠，形成三艙三船組合體，這是大陸太空站目前最大的構型，總質量近百噸。在軌駐留期間，神舟十五號太空人乘組還將迎來天舟6號貨運太空船、神舟16號載人太空船的來訪對接，計劃於2023年5月返回東風著陸場。

報導稱，目前太空站組合體狀態和各項設備工作正常，具備交會對接與太空人乘組輪換條件。神舟十五號載人太空船和長征2號F遙十五運載火箭產品品質受控，神舟十五號太空人乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已基本就緒。神舟十四號乘組計劃於一周內完成在軌輪換任務，返回東風著陸場。