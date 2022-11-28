　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

▲▼神舟十五號29晚11時發射。（圖／新華社）

▲神舟十五號29晚11時發射。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國載人航天工程辦公室公布，神舟十五號瞄準29日11時08分發射，費俊龍、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。報導稱，費俊龍參加過神舟六號載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。目前，執行今次發射任務的長征二號F遙十五火箭即將開始推進劑加注。

28日，3名太空人在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面，並回答記者提問，神舟十五號瞄準明日（29日）晚上11時08分發射。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，這次任務是大陸載人航天工程今年第6次飛行任務，也是太空站建造階段最後一次飛行任務，神舟十五號乘組將與神舟14號3名太空人「太空會師」，並依舊將在軌工作生活6個月，期間任務主要目的為，驗證太空站支援乘組輪換能力，實現太空人乘組首次在軌輪換；開展踏太空站艙內外設備及太空應用任務相關設施設備安裝與調試，進行太空科學實驗與技術試驗；進行太空站日常維護維修；驗證太空站三艙組合體常態化運行模式。

按計劃，神舟十五號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向埠，形成三艙三船組合體，這是大陸太空站目前最大的構型，總質量近百噸。在軌駐留期間，神舟十五號太空人乘組還將迎來天舟6號貨運太空船、神舟16號載人太空船的來訪對接，計劃於2023年5月返回東風著陸場。

報導稱，目前太空站組合體狀態和各項設備工作正常，具備交會對接與太空人乘組輪換條件。神舟十五號載人太空船和長征2號F遙十五運載火箭產品品質受控，神舟十五號太空人乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已基本就緒。神舟十四號乘組計劃於一周內完成在軌輪換任務，返回東風著陸場。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
12／10起「有條件開放」全國醫院探病！　每次最多2名訪客
快訊／防疫大鬆綁！12／1起可逐桌敬酒　「室內唱歌」也免戴口
快訊／12月起戶外口罩解禁　室內「符合6條件」也免戴！
快訊／指揮中心宣布12／10起取消入境人數上限
快訊／本土+10583「創215天以來新低」　30多歲男腹痛
LIVE／12月起戶外免戴口罩　指揮中心最新說明
誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選
陳珮騏18歲舊照曝！　撞臉最美里長陳紫渝
宣布不選了！她戶籍遷出跑出國　仍高票當選
他驚挖4任台北市長學歷！　「第一次」脫離台大統治
她第一次參選就遇同票數！抽籤心跳很快　結果曝
快訊／搭遊覽車一日遊　女蹲車輪旁綁鞋帶遭輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

「白紙革命」延燒！學者指台灣選舉觸動陸民眾　曝示威可能結局

烏魯木齊一把火點燃「白紙革命」！　6大QA一次看懂來龍去脈

香港大學陸生響應「白紙革命」　警獲報到場「記下學生個資」

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」反諷式抗議

上海民眾湧上街「白紙革命」！　網友拍到街頭出現「防暴車」

陸爆發「白紙革命」抗議　胡錫進：民眾有表達意見權利

防疫憤怒情緒飆升　陸央視刪世界盃「未戴口罩」畫面

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

「白紙革命」延燒！學者指台灣選舉觸動陸民眾　曝示威可能結局

烏魯木齊一把火點燃「白紙革命」！　6大QA一次看懂來龍去脈

香港大學陸生響應「白紙革命」　警獲報到場「記下學生個資」

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」反諷式抗議

上海民眾湧上街「白紙革命」！　網友拍到街頭出現「防暴車」

陸爆發「白紙革命」抗議　胡錫進：民眾有表達意見權利

防疫憤怒情緒飆升　陸央視刪世界盃「未戴口罩」畫面

張善政研究計畫審查進度　陳吉仲：還是會照流程走

5-11歲兒童追加劑12／10上路！　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

飛南韓「組隊SISTAR韶宥」打高爾夫　沈建宏內心小鹿亂撞

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

12／10起「有條件開放」全國醫院探病！每次最多2名訪客

晶華重回觀光股王寶座　股價攻上200元大關

防疫大鬆綁！12／1起開放逐桌敬茶敬酒　「室內唱歌」也免戴口罩

12／1起室外口罩規定鬆綁！　室內「符合6條件」也免戴

快訊／首度檢出BA.2.75本土個案！北部3人家庭群聚「都是二次感染」

3歲男童「未確診」右頸腫痛診斷MIS-C　兒童中重症累計275例

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

大陸熱門新聞

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

烏魯木齊一把火點燃白紙革命！6大QA一次看懂來龍去脈

上海又示威　市民激動喊「放人」

他寄生別人家9個月　偷菜、煮飯都沒被發現

上海民眾湧上街白紙革命　街頭出現防暴車

上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死　路牌被拆了

陸抗議潮多地開花　居民要求防疫鬆綁要自由

強硬防疫引反彈　陸央視刪世界盃未戴口罩畫面

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商急澄清

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」

陸爆「白紙革命」　胡錫進：民眾有表達意見權利

更多熱門

相關新聞

史上首位身障太空人　歐太空總署宣布人選

史上首位身障太空人　歐太空總署宣布人選

歐洲太空總署（ European Space Agency,ESA）今天公布最新的太空人名單，其中英國帕運短跑選手麥法爾（John McFall）將成為史上第一名身障太空人。

太空人每人將獲千萬獎金創史上新高

太空人每人將獲千萬獎金創史上新高

床墊麥克深夜推獨輪車運鈔！

床墊麥克深夜推獨輪車運鈔！

太空人逆轉3分彈　世界大賽隊史2度奪冠

太空人逆轉3分彈　世界大賽隊史2度奪冠

韋蘭德打破魔咒直呼：不容易

韋蘭德打破魔咒直呼：不容易

關鍵字：

神舟十五費俊龍鄧清明張陸太空人

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

地方喊「高虹安選上就罷免」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

世足下注只花300「神預測爽賺32倍」！小小瑜嚇哭

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面