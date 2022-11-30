嘉義縣12／1開放警察刑事紀錄證明　線上申請分局領件

▲嘉義縣警察局12月1日起開放警察刑事紀錄證明分局領件，省時又便利 。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為改革警政業務、精進為民服務，將於111年12月1日起開放嘉義縣轄內6個分局試辦臨櫃受理警察紀錄刑事證明申請及領件服務，另外亦可於線上申辦，再就近至分局領件，讓民眾免於路程奔波，節省不少時間也增加便利性。

民眾申請「警察刑事紀錄證明」(俗稱良民證)需求逐年增加，且嘉義縣幅員廣闊有山有海，嘉義縣警察局為提供民眾更加便利的服務，從111年12月1日起，民眾可以直接到所屬各分局（分別為民雄、水上、朴子、中埔、布袋及竹崎分局）申辦警察刑事紀錄證明及領件，而位於太保市的嘉義縣警察局亦維持臨櫃申請服務，民眾可選擇就近地點申請及領件，大大節省時間及增加便利性。

民眾還可多利用網路申請，再至分局繳驗證件、收費、領證一次完成，更加方便快速。

有關嘉義縣警察局及各分局提供之「警察刑事紀錄證明」服務，詳細說明如下：

(一)受理及領件時間：除週休及國定假日，週一至週五8:00-12:00及13:00-17:00。

(二)地點：嘉義縣警察局及各分局「警察刑事紀錄證明」服務櫃檯。

(三)費用：每份新臺幣100元，第2份起每份20元（以此類推）。

(四)備註：

1、配合作業時程，於分局申請案件，作業時間計3個工作日(僅限無刑事紀錄案件)，如遇颱風假發證時間順延1天。但須向司法或軍法機關查詢者，不在此限。

2、「警察刑事紀錄證明」涉及個人資訊，建議親自辦理，如需加註英文名者，應加附有效護照基本資料頁影本；如委託他人代為辦理，請務必攜帶委託（申請）人證件（僅接受國民身分證、護照或居留證）正本及印章辦理，另代理人也請攜帶身分證件正本以資查驗。

3、申請人未滿20歲者：應由其法定代理人代為申請；如法定代理人無法前來，應檢附法定代理人同意書及身分證正本。