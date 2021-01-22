歡樂宜蘭年停辦　3600份「牛轉乾坤」生肖紀念紅包改線上申請

▲▼歡樂宜蘭年停辦，3,600份「牛轉乾坤」除夕夜生肖紀念紅包，改線上申請。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎疫情，歡樂宜蘭年28年來首度停辦，往年宜蘭縣民與觀光客一同圍爐守歲，倒數計時迎接新年到來後，縣長、議長及現場貴賓，都會發送3,600份的生肖紀念紅包給到場守歲的民眾，有不少人是年年到場索取收藏。原定今（2021）年除夕夜要發放的「牛轉乾坤」生肖紀念紅包，改為線上登記領取的方式，從即日起到31日受理登記，額滿為止！

宜蘭縣政府每年所製作的生肖紀念紅包具獨特意義及紀念性，雖然「2021歡樂宜蘭年」活動因疫情停辦，原定要在除夕夜發放的3,600個紀念紅包，改為線上申請方式領取，從22日起至31日開放民眾線上登記，申請網址 https://reurl.cc/4yaRgY，每一個身份證字號限登記一次，額滿為止。

登記成功的民眾，可以在2月1日至9日前往宜蘭文化中心、羅東文化工場、中興文化創意園區、蘭陽博物館等四個地點服務台領取紅包，現場領取時，本人之外限代領3人（需攜帶身分證明文件：如身份證、健保卡或戶口名簿等）。如果無法在農曆過年前領取紅包，可於2月22日至3月7日到宜蘭文化中心服務台領取，逾期視同放棄。

而為了祝賀生肖屬牛的宜蘭縣民，今（2021）年準備500份縣長林姿妙及議長張建榮親筆簽名的特別版牛年生肖紀念紅包，申請時間至1月31日截止（網址：https://reurl.cc/0DjDrY ），請於2月9日、10日或於2月17日至3月7日，前往宜蘭縣史館地下一樓圖書服務台兌換。

此外，牛年紀念紅包目前也正開放申購中，民眾可以到宜蘭文化中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文化創意產業園區等處服務台現場購買，或於線上申購（網址：https://2021yilanyr.hiweb.tw），申購數量99份以內、每份40元，100份以上每份特惠價35元，數量有限，售完為止。

宜蘭文化局表示，今（2021）年的生肖紀念紅包，主視覺以「台灣水牛」為發想，因為耕牛是宜蘭傳統農業不可或缺的主角之一，適逢牛年特別結合「牛轉乾坤」主題，水牛手抱桔子，象徵大吉大利，腳踩「開元通寶」更象徵新的一年財源廣進、富貴滿堂。在紀念紅包上，除了嵌有10元新硬幣之外，親子並可以動手摺出天燈造型的存錢筒，一方面保有傳統儲蓄美德，並透過福氣滿滿的天燈造型，祈求來年平安喜順。

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