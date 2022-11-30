　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

▲前空軍桃園基地35中隊飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

▲前空軍桃園基地35中隊飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣重要的國防軍事基地「前空軍桃園基地設施群」，29日舉辦35中隊飛機棚廠區附屬建物、及05警戒區建物古蹟修復工程開工祈福暨施工說明會，由市府副秘書長邱俊銘主持，邀請社區居民共同參與，了解該工程施工規模、修復期程及對周遭居民影響等問題。

▲前空軍桃園基地35中隊飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

市府文化局指出，「前空軍桃園基地設施群」是台灣重要的國防軍事基地，見證台海的戰爭與和平，6年前經市府公告指定市定古蹟，並經擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫(簡稱航空城都市計畫)劃定為七處公園用地與古蹟保存區，面積達13公頃，保存60餘棟建築與設施物，是軍事史蹟保存與新都市計畫整合的重大市政計畫，更獲文化部列選為再造歷史現場計畫。

▲前空軍桃園基地35中隊飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

該古蹟因為建物眾多，且涉及航空城都市計畫，因此，採分期分區方式進行修復。考量古蹟之歷史價值及損毀狀況，本次工程先以「05警戒區」及「35中隊飛機棚廠」作為修復標的。「05警戒區」前身為臺灣空防最前線的緊急起飛待命地點，構建於民國61年，由作戰飛行員及機務人員進駐，警戒室獨立於機庫之外，且4座機庫與警戒室有通道互通，提高人員機動性，係空防戰鬥之象徵且極具重要的歷史意義。另外，「35中隊飛機棚廠區」在前期計畫主要進行緊急修復工程，本次則針對周邊部分附屬建物結構損壞較嚴重區域進行修復。

本工程主要項目為假設工程、修復工程、再利用工程及機電工程。預算經費5,916萬元（文化部補助3,254萬元、國防部軍備局1,331萬、地方配合款1,331萬元），決標金額4,660萬，共獲中央77.5%經費補助，工期為420日曆天，預定於113年2月完竣。設計監造單位為承熙建築師事務所，施工廠商為文利營造有限公司。

本案古蹟兩處建物簇群皆位於航空城計畫外圍，有道路與基地外相連接，且修復完成後將分別作為博物館籌備處基地與駐地工作站，進行古蹟建物日常管理維護，籌備各項保溫計畫並為作展示與典藏空間，並不定期辦理各項藝文活動，向社會大眾介紹本處古蹟之珍貴與重要性。航空城都市計畫已邁入實質開發階段，古蹟的修復也逐步推動成立「航空城博物館園區」，航空城博物館園區計畫將是桃園文化發展的重要里程碑，使都市開發兼具文化治理的重要性。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
8縣市搶先曝「跨年超強卡司」！　日韓團也來了
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」
「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

桃園長庚轉運站試營運　12／1再進駐7條國光客運

布袋婦人臨櫃領50萬喪葬費　警方通知女兒到場苦勸阻詐

微電車11／30起正式掛牌　桃園監理站提供「到點服務」

陽光刺眼煞車不及　小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

中原大學國際排名獲肯定　理工領域勇奪私校第一

故宮南院「藝術方舟」　探索環境與藝術群生之美

大員皇冠酒店首辦聖誕點燈　黃偉哲：台南400年視覺布置亮眼

里長候選人送200元毛毯「賄選還凍蒜」　中檢起訴將提當選無效

提昇消防廳舍防疫能力　台南企業捐贈南消三溫殺菌飲水機24台

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

桃園長庚轉運站試營運　12／1再進駐7條國光客運

布袋婦人臨櫃領50萬喪葬費　警方通知女兒到場苦勸阻詐

微電車11／30起正式掛牌　桃園監理站提供「到點服務」

陽光刺眼煞車不及　小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

中原大學國際排名獲肯定　理工領域勇奪私校第一

故宮南院「藝術方舟」　探索環境與藝術群生之美

大員皇冠酒店首辦聖誕點燈　黃偉哲：台南400年視覺布置亮眼

里長候選人送200元毛毯「賄選還凍蒜」　中檢起訴將提當選無效

提昇消防廳舍防疫能力　台南企業捐贈南消三溫殺菌飲水機24台

VIVE Arts二度攜手羅浮宮與知名冰島藝術家　持續重塑藝術文化創新體驗

年末必收的夢幻單品！絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到

北約外長會議討論「協助烏克蘭過冬」　美將宣布協助復電

卡達為辦世界盃死了500名工人？　高官疑說溜嘴

《鬼滅之刃》超巨大玩偶　Q版禰豆子、炭治郎登場...每隻超過一公尺

王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩

德國智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

快訊／A組3隊爭2晉級名額　荷蘭、塞內加爾上半場領先

婆婆喊「好市多蘿蔔糕好呷」！媳婦偷買回家給驚喜　一開冰箱嚇壞

前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

貪吃法鬥爬上桌狂舔肉肉　叼一塊偷吃...立刻被抓包

地方熱門新聞

35中隊飛機棚廠區等古蹟　修復工程開工

布袋婦人領50萬喪葬費　警方通知女兒到場苦勸阻詐

桃園長庚轉運站　12/1再進駐7條國光客運

台中市「綠營3老將」中箭落馬

小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

微電車11/30起　正式掛牌

大員皇冠假日酒店首辦聖誕點燈

惡搞西羅殿天公爐　專家曝恐怖後果

里長候選人賄選還凍蒜　檢起訴再提當選無效

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

台南北區開元陸橋違規左右轉告發

山老鼠猖獗　南投林管處招考2名森林護管員

即／台中北屯大停電！原因曝光

朱立倫肯定團隊努力　王育敏：將組非綠聯盟共同作戰

更多熱門

相關新聞

桃園大園黑貓中隊機棚再現風華

桃園大園黑貓中隊機棚再現風華

桃園市與中央共同推動「桃園航空城計畫」，帶動經濟發展、形塑創新產業聚落，不僅打造進步的智慧城市，也結合都市設計劃設古蹟保存區、針對古蹟進行修復、活化及再利用，逐步推動「航空城博物館園區」，帶給民眾豐富人文底蘊的文史價值。

古堡→水泥　西班牙修復世界傻眼

古堡→水泥　西班牙修復世界傻眼

興富發跑去修古蹟？　4年花8千萬

興富發跑去修古蹟？　4年花8千萬

林園不老秘密　親自體驗古蹟修復

林園不老秘密　親自體驗古蹟修復

關鍵字：

前空軍桃園基地35中隊飛機棚古蹟修復

讀者迴響

熱門新聞

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

【2023跨年】8縣市搶先曝超強卡司！

10症狀＝體內毒素太多！醫：確診後想排毒吃原型食物最好

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

即／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面