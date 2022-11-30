前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

▲前空軍桃園基地35中隊飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣重要的國防軍事基地「前空軍桃園基地設施群」，29日舉辦35中隊飛機棚廠區附屬建物、及05警戒區建物古蹟修復工程開工祈福暨施工說明會，由市府副秘書長邱俊銘主持，邀請社區居民共同參與，了解該工程施工規模、修復期程及對周遭居民影響等問題。

市府文化局指出，「前空軍桃園基地設施群」是台灣重要的國防軍事基地，見證台海的戰爭與和平，6年前經市府公告指定市定古蹟，並經擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫(簡稱航空城都市計畫)劃定為七處公園用地與古蹟保存區，面積達13公頃，保存60餘棟建築與設施物，是軍事史蹟保存與新都市計畫整合的重大市政計畫，更獲文化部列選為再造歷史現場計畫。

該古蹟因為建物眾多，且涉及航空城都市計畫，因此，採分期分區方式進行修復。考量古蹟之歷史價值及損毀狀況，本次工程先以「05警戒區」及「35中隊飛機棚廠」作為修復標的。「05警戒區」前身為臺灣空防最前線的緊急起飛待命地點，構建於民國61年，由作戰飛行員及機務人員進駐，警戒室獨立於機庫之外，且4座機庫與警戒室有通道互通，提高人員機動性，係空防戰鬥之象徵且極具重要的歷史意義。另外，「35中隊飛機棚廠區」在前期計畫主要進行緊急修復工程，本次則針對周邊部分附屬建物結構損壞較嚴重區域進行修復。

本工程主要項目為假設工程、修復工程、再利用工程及機電工程。預算經費5,916萬元（文化部補助3,254萬元、國防部軍備局1,331萬、地方配合款1,331萬元），決標金額4,660萬，共獲中央77.5%經費補助，工期為420日曆天，預定於113年2月完竣。設計監造單位為承熙建築師事務所，施工廠商為文利營造有限公司。

本案古蹟兩處建物簇群皆位於航空城計畫外圍，有道路與基地外相連接，且修復完成後將分別作為博物館籌備處基地與駐地工作站，進行古蹟建物日常管理維護，籌備各項保溫計畫並為作展示與典藏空間，並不定期辦理各項藝文活動，向社會大眾介紹本處古蹟之珍貴與重要性。航空城都市計畫已邁入實質開發階段，古蹟的修復也逐步推動成立「航空城博物館園區」，航空城博物館園區計畫將是桃園文化發展的重要里程碑，使都市開發兼具文化治理的重要性。