桃園空軍基地將化身博物館！航空城文史調查駐地工作站開幕　打造文化航空城

▲桃園市大園區「前空軍桃園基地設施群」將逐步推動為「航空城博物館」。（圖／桃園市政府提供，下同）



生活中心／桃園報導

桃園市與中央共同推動「桃園航空城計畫」，帶動經濟發展、形塑創新產業聚落，不僅打造進步的智慧城市，也結合都市設計劃設古蹟保存區、針對古蹟進行修復、活化及再利用，逐步推動「航空城博物館園區」，帶給民眾豐富人文底蘊的文史價值。桃園航空城計畫將拾起過去、奠基現在、快步邁向未來，並使桃園成為宜居宜業的國門城市。

桃園航空城的發展著重綠色經濟，也注重居住正義精神，過程中更保存了重要的文化資產，文化保存與都市計畫並進，以期落實城市的文化治理。作為「航空城博物館」前期推動據點的「航空城文史調查駐地工作站」，於今（111）年6月正式開幕，預計透過文史資料蒐集、社區互動及口述訪談等管道，將航空城的過去與現在連結起來；也將陸續舉辦主題展、航空城文化小旅行、居民口述論壇、青年社會參與論壇及駐地工作站成果展等，從全方位視角詮釋航空城的記憶及願景。

▲「航空城文史調查駐地工作站」預計透過文史資料蒐集、社區互動與口述訪談等管道，連結航空城的過去與現在。



駐地工作站開幕當日也同步發表了《憶載航空城》一書，書中以常民文化的角度出發，從空間、宗教、產業、教育與人文面向，紀錄不斷隨時間蛻變中的在地記憶，結合文化資產教育合作、影像紀錄片、文物普查、口述訪談等成果，將航空城的歷史文化變遷做階段性累積紀錄，讓城市的文化底蘊可以被更深刻地保存。以期藉由書中的影像與故事，保留大園的地方歷史記憶與發展脈絡，並透過相關活動與記錄，重新凝聚共識、連結記憶，再造深刻的歷史現場、發揚地方文化魅力。

▲《憶載航空城》從空間、宗教、產業、教育與人文面向，紀錄不斷隨時間蛻變中的在地記憶。

位於桃園航空城計畫範圍內的「前空軍桃園基地設施群」聲名遠播，冷戰期間與美方合作「快刀計畫」成立的空軍第35中隊U-2偵察機（又稱「黑貓中隊」）便駐紮於此。園區保留60餘棟建築與設施物，以全區保留的概念，分期分區修復再加以利用，未來全區修復完成後，將分為航空城城市記憶博物館、空軍基地博物館、桃園考古遺址博物館及美方空勤暨棚廠促參（ROT）規劃區等四大區塊。

其中位於跑道端的「05警戒區」預計明（112）年修復完成，將透過多元活動與展示空間，把航空城文史帶入社區，並作為航空城博物館的籌備處。期盼保存空軍桃園基地富有歷史文化意義的設施群，也讓故事保存下來，逐步實現活化桃園空軍基地博物館群的目標。

▲第二期修復工程範圍以05警戒區為主，預計作為航空城博物館的籌備處工作站。

桃園以航空基地為城市特色，在大園區擁有不少航空相關設施，針對古蹟進行修復、活化及後續再利用的規劃，並逐步推動「航空城博物館園區」，將在地的歷史文化以不同形式繼續傳承。

桃園近年的發展與轉變有目共賭，科技、新穎的面向令人印象深刻，此次透過古蹟修復、梳理有形及無形的文化資產，瞭解這塊土地的往昔，將桃園的歷史文化呈現在眾人眼前。