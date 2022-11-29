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分析／2024下架民進黨？　非綠陣營能否合作共推人選是關鍵

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過45萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨在這次2022九合一大選獲得漂亮成績單，不僅搶下13縣市，還收復台北、桃園與基隆，甚至連綠營票倉的台南、高雄、屏東，藍營這次都有不錯表現。面對接下來的2024總統大選，國民黨會不會與非綠陣營結盟合作，共同下架民進黨，是值得觀察的指標 。

大贏民進黨候選人林佳龍45萬票的新北市長侯友宜，是否會投入2024年總統選戰，會是接下來侯友宜不斷被問到的問 題，不過黨主席朱立倫主導下的國民黨中央，是否有「卡侯」企圖？朱立倫會不會親自出馬選總統，完成他政治生涯的最後一戰？外界都在看朱立倫的動向。

而人氣超高的侯友宜若想問鼎2024，等於連任新北市長不久就要再度披上戰袍，「落跑」魔咒是否會成為障礙？此外，戰鬥藍的中廣董事長趙少康、鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜都可能爭取出線，也為國民黨選後團結增添變數。

所以藍營人士認為，雖然在新北大贏45萬多票的侯友宜，黨內外聲望都很高，但是否就能成為總統人選，關鍵還是在黨內是否有一套公平的初選機制。而朱立倫一再強調，2024是無私無有，是否暗示他會成全黨內最強的候選人侯友宜呢？這些變數都與侯友宜未來總統路息息相關

再者年底即將卸任的台北市長柯文哲，選總統的意圖強烈，國民黨會不會與柯合作？過去曾有「侯柯配」、「柯侯配」的傳言，而這樣的搭檔，也許能替藍營吸引到基本盤以外的選民。

「國民黨常常贏了選戰，就得意忘形」，藍營人士直指藍營內部現在將面臨到的「團結的問題」。該人士認為，若2024年下架民進黨是最大目標，與民眾黨或是其他聲量高的人士合作也是必然的，但接下來要面對的是，國民黨究竟能否促成非綠政黨結盟，共推正副總統候選人，似乎才是勝選關鍵。

除了人選安排上，藍營人士也認為，國際情勢詭譎多變，美中角力不斷，面對總統大選，兩岸、國防與外交議題，將是朝野交鋒重點，國民黨想重返執政，兩岸政策必然是決戰戰場，所有想選的人都不能忽視，所以國民黨要提出怎樣的兩岸論述，還有國防政策，黨內一定要有一套大戰略，才能得到民眾信任。

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