幕後／蔡英文便當會　陳時中：防疫未完就選舉「支持者感受遭背棄」

▲九合一選舉落幕，陳時中未來完成光復台北市的目標。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕後，民進黨大敗收場。總統蔡英文28日邀陳時中與其競總幹部、幕僚等，到官邸便當會，了解選舉狀況；會中廣泛討論選戰敗因，包括提名人選採徵召、決定人選時間太晚、「抗中保台」是否仍有效等。而對於沒能拿下台北市長寶座，陳時中自承，或許問 題之一是因沒做完防疫工作就去選舉，從「讓人信賴變成落跑指揮官」，導致有些人覺得被背棄，所以沒有出來投票。

與會人士說，總統蔡英文雖然扛下這次選舉的成敗請辭黨主席，但身為主帥，要做的事很多，其中之一就是要了解這次選舉失敗的原因在哪裡，因此才在選後邀集這次的便當會議。

據了解，會中參與者提出不少對選舉的看法，其中一個問題就是沒收初選、提名太晚。但與會人士也說，「這本就兩難」，若時間往前推，在疫情正嚴重的5、6月辦初選，外界會怎麼想？全民在防疫民進黨搞初選，這是不得不承受之重，有點倒果為因。

會議中也討論到，這次提名的人選其實都不差，但就卡在選舉時間太短、來不及發酵。就以台北來說，選戰時間只有100多天，「如果不是陳時中這樣的高知名度，怎麼抗衡蔣萬安？」其他縣市候選人也面臨時間太短來不及準備；但若時間拉長、提早展開人選徵詢甚至採用初選等方式，則會碰上疫情問題。

另外，這次總統蔡英文在選前最後一周喊出「抗中保台」，但以結果來說，這張「王牌」可以說完全失效。這次會議也有討論到，「抗中保台」究竟還有沒有效？選前拋出兵役延長議題、加上解放軍動作不斷，難免讓年輕支持者感到擔憂，再加上疫情這個「不得不承受」的責難，都是讓投票率低的因素。

▲總統蔡英文於陳時中選前之夜。（資料照／記者林敬旻攝）



據透露，會議中難免會有情緒性的發言，但主要仍是在抒發對選戰的看法。而陳時中在聽完與會人士的意見後，坦然地說，大家都在檢討、找問題，但他自己就是其中一個問題。

陳時中認為，選舉過程或許真的是忽略了有40%的人不喜歡他，而且不全然是「討厭我的不喜歡」，更多的可能是曾經信賴他、認為他是好的防疫指揮官，但卻沒做完防疫工作就去選舉，「有些人覺得被背棄所以因為這樣沒出來投票、或是投給對手」。

眼見這次選戰過程在前線承受最多砲火的主將，都如此自我檢討，現場與會人士紛紛安慰陳時中，強調如果不是他，短短100多天的選舉根本無法有這樣的成果，他的知名度、即時攻防回擊等，都是選戰過程不可或缺的。

與會人士說，會議時間不長，又要讓出席者廣泛發表看法，因此主要是提供基層或是第一線的觀察、實際狀況給黨內大人參考。至於外傳「公幹何志偉」，與會人士表示，「不是會議主軸」，比較多是在聊天中夾雜的情緒發言，會議的重點還是在提出問題。