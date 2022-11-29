蔡英文「不主導只協助」　總統府：中壯世代共同扛起黨務責任

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文請辭。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨以大敗收場，黨主席、總統蔡英文也在開票當天晚上宣布請辭以示負責。對此，總統府發言人張惇涵29日在臉書表示，「既然總統已經辭去黨主席，那就表示，對於黨務，總統不會主導，但仍會協助」，蔡總統衷心期待的是，中壯世代的同志們能夠共同扛起責任，所有夥伴能夠團結一致為了國家。

「我相信，這幾天很多夥伴、很多支持者的情緒都很紛亂低落。」張惇涵說，身為執政團隊的一份子，這時候都應該虛心檢討；身為執政團隊的一份子，都應該榮辱與共，做得更好，「因為我們是執政黨，人民的託付是我們的責任，做得更好是我們的義務」。

張惇涵表示，這幾天總統蔡英文的心境也是如此，「她雖然沉重，但也陸續傾聽各界、各方的意見，她公開說承擔起所有的責任，而執政黨也有許多需要深刻檢討反省之處」。

「既然總統已經辭去黨主席，那就表示，對於黨務，總統不會主導，但仍會協助。」張惇涵說，蔡總統衷心期待的是，中壯世代的同志們能夠共同扛起責任，所有夥伴能夠團結一致為了國家。

張惇涵說，而就像大家所看到的，國內與國際的政經局勢變遷，不會因為一場選舉而停下腳步。面對接踵而來的變局與挑戰，總統會專注國政、守護台灣。

張惇涵強調，總統的責任是讓國家能夠穩定且穩健地的向前走。要檢討各項不足的措施，特別是，在面對疫後全球通膨和經濟情勢衝擊下，要降低人民負擔、減輕生活壓力，穩定經濟與產業發展，都會是國家的要務；更不用說，在國際和地緣政經格局層面，台灣還要負責任地，為區域的和平穩定持續貢獻良善的民主力量。

「面對挫敗，我們必須真正檢討，無可迴避。」張惇涵說，要真正檢討，是要找原因、是要找方法，不是找藉口。總統不是沒挫敗過，而總統也一向是如此來面對挫敗。

張惇涵表示，讓國家渡過各種挑戰，把更好的國家留給下一代，是總統對國人的承諾，也是她每天全力以赴的任務，其實，也是執政黨全體夥伴要一起努力的任務，「民進黨從來不怕挑戰，我們會深刻檢討，然後一起重新站起來」。