快訊／花蓮台9線小客車自撞包路樹　婦載夫出意外...1死1重傷

記者柯政誟、翁子皓／花蓮報導
花蓮台9線296.8K今（29）日早上8時許發生一起嚴重車禍，69歲許姓婦人開白色自小客車，載90歲陳姓老公沿台9線向北行駛，因不明原因自撞路樹，車頭全毀，許女全身多處擦挫傷，送醫搶救中，陳男則頭部受創，左腿骨折，經送醫搶救，仍宣告不治。
▲花蓮夫妻台9線自撞路樹，造成1死1重傷的悲劇。（圖／記者柯政誟翻攝）
警方表示，本件交通事故雖因不明原因駛出車道自撞路樹，警方將邀集相關單位改善道路警示或安全設施，並持續主要道路執法作為。
記者柯政誟、翁子皓／花蓮報導
花蓮台9線296.8K今（29）日早上8時許發生一起嚴重車禍，69歲許姓婦人開白色自小客車，載90歲陳姓老公沿台9線向北行駛，因不明原因自撞路樹，車頭全毀，許女全身多處擦挫傷，送醫搶救中，陳男則頭部受創，左腿骨折，經送醫搶救，仍宣告不治。
▲花蓮夫妻台9線自撞路樹，造成1死1重傷的悲劇。（圖／記者柯政誟翻攝）
警方表示，本件交通事故雖因不明原因駛出車道自撞路樹，警方將邀集相關單位改善道路警示或安全設施，並持續主要道路執法作為。
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