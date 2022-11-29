快訊／花蓮台9線小客車自撞包路樹　婦載夫出意外...1死1重傷

台南知名大廟西羅殿天公爐27日凌晨2點多，有1名男子到西羅殿前香爐埋入一支生雞腿，懷疑是有人故意下「降頭」破壞神威，廟方也公布相關監視器po網報警追這名怪客，民俗大師廖大乙說，這確實是俗稱的「降符」，主要用意是要「破壞神威」，但雞腿被挖出也代表「破功」，相對也會反噬到下符者，民眾切記慎之。