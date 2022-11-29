網傳屏東開票「投票數38萬變43萬」　警：內容不實恐已違法

記者劉人豪／屏東報導

以1萬多票敗選的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，質疑此次計票過程有疑慮，並表示中選會發布總投票逾38萬票，但對手民進黨候選人周春米陣營計票卻高達43萬票。對此，屏東縣政府警察局今(29)日強調，不同時間點會因滾動有不同票數出現，有人在票數到38萬票時截圖，並依此造謠是最終票數，根本是不實訊息。

▲蘇清泉質疑計票有誤且過程瑕疵，28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）

屏東縣政府警察局表示，屏東縣選舉委員會針對開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，達到38萬票時有人截圖，並依此造謠是最終票數，這是不實訊息，並呼籲民眾維持理性，必須要查證，如果有轉傳，一定嚴辦，發文者更惡劣，將究辦到底；民眾收到未經查證的不明訊息，切勿轉傳，以免觸法。

▲中央選舉委員會公告屏東縣長選舉開票結果。（圖／截取中央選舉委員會網站）

屏東縣政府警察局指出，於111年11月28日受理屏東縣民進黨黨部告發有蔡姓等人於網路轉傳未經查證訊息，警方將依法偵辦，並通知相關人員到案說明，依法嚴辦，不容不實謠言擾亂民心、抹黑選務人員之辛苦及影響公共之安寧。

屏東縣政府警察局局長劉印宮表示，中央選舉委員會及屏東縣選舉委員會與鄉鎮市公所等全體選務工作人員，都是依法辦理選務，同時計票的過程與結果也都有各黨派與候選人所推薦的監察員予以監督，並受全體國人之公開檢視，請民眾切勿聽信，更不要予以轉傳傳播散布不實訊息，以免觸法。

至於開票當天，有網友在屏東當地的臉書社團「屏東人臉書」分享36秒的影片，質疑當時開票時沒有亮票。對此，屏東縣選舉委員會回應，工作人員整票後唱票，是作業上的瑕疵，但並未涉及不法。