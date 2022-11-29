國民黨奪北基桃「沒高興1分鐘」　朱立倫坦言：沒人看到我有笑過

▲朱立倫出席台南市感恩茶會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一日前落幕，國民黨台南市長候選人謝龍介跌破外界眼鏡，斬獲38萬7731票僅略輸給台南市長當選人黃偉哲的43萬3684票，為國民黨在台南打下漂亮一仗。國民黨主席朱立倫今（29）日啟動感恩茶會行程，上午特別南下與謝龍介合體當面表達鼓勵。朱立倫說，開票當晚，雖然北基桃打了勝仗，但沒人看到他有笑過，因為當時心情複雜，南部縣市屏東、高雄、台南未能勝選，覺得對不起大家，也有負期待，選後自己沒有高興1分鐘。

朱立倫表示，4年後一定要贏回來。國民黨沒資源，但民進黨卻有無限資源，從國庫、地方到社會資源，國民黨是小蝦米對大鯨魚，台南雖沒贏，卻僅輸5%，謝龍介的表現令人欽佩。朱強調，大家都是大英雄，做不好由他承擔，大家這麼拚，相信4年後，台南市民會給機會，奪回執政權。

朱立倫也表示，未來不會讓謝龍介沒有發揮的機會，但現在大家忙著謝票，不用說那麼多，未來會有很多機會，需要謝龍介來幫忙黨。

謝龍介則坦言，自己努力不夠，有負大家期待；謝龍介強調，台南政治生態有別於他縣市，從決定參選到被提名，和市黨部主委林進旺擬好對策，設計出最好的選戰方程式，分頭進行，從市民的熱情回饋與反應，也看到市民想要改變，有勝選的機會，但民進黨有強大的政治資源，難以抵抗而功虧一簣。

至於謝龍介敗選後的規劃，朱立倫指出，優秀選將絕不會讓他寂寞孤單。非常感佩謝龍介在沒有資源之下，最後結果差距只有5%，這種結果表示選民開始認同，願意接受地方深耕努力的優質候選人，台南也絕對不是鐵綠，絕對不會讓他（謝龍介）寂寞，會給他發揮的機會。