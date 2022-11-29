▲大陸「白紙革命」延燒，引起國際媒體關注。（圖／路透社）

記者江采蓁／綜合報導

烏魯木齊的一場大火燒出大陸民眾「反封控」的民怨，大陸各地27日開始掀起「白紙革命」，引起國際媒體關注。對此，日本資深媒體人矢板明夫28日也在臉書分析「一直被認為逆來順受的中國人，為什麼這一次會這麼勇敢？」

矢板明夫指出，這幾天在大陸各個城市，抗議政府防疫政策的遊行集會，正如雨後春筍一般逐步擴大，在上海，終於有人喊出了「共產黨下台、習近平下台」的口號。中共主席習近平和下任國務院總理李強，都曾任上海市委書記，在大陸的政治版圖中，上海是習派的大本營之一，「在上海出現要求習近平下台的聲音，可以說是莫大的諷刺。」

矢板明夫表示，很多抗議者手裡都拿著一張A4的白紙，外媒將這波抗議行動稱之為「白紙革命」，他曾經在大陸採訪過多次抗議行動，像這種跨地區的大型抗議活動，有那麼多人使用同樣的道具還是第一次。

他認為，使用白紙抗議是一個非常了不起的創意，因為白紙非常容易取得，如果使用茉莉花、太陽花等植物，政府會馬上淸理花店，白紙的用途太多，不可能被全禁，另外，紙上如果有隻言片語抗議的字眼，就可能被警察以尋釁滋事為理由抓走，「但只拿了一張白紙，是很難定罪的。」拿白紙，含有抗議政府不讓民眾說話的意思，也可以解釋為，「期望推翻現在的制度、從零開始建設新國家。」

矢板明夫提到，根據來自大陸國內的消息，全國已經有幾十個城市出現了抗議行動，各地的大學生們也已經站出來，漸漸形成了星火燎原之勢。他認為，這些抗議活動的導火索，是在卡達舉辦的世界盃足球賽，民眾從電視轉播看到，成千上萬的觀眾群聚在一起，都沒有戴口罩，染疫後康復的球星，生龍活虎般地奔跑在球場上。「大家認識到，中國的強制防控措施，好像並沒有必要，發現『政府在騙人』。」

矢板明夫分析「一直被認為逆來順受順的中國人，為什麼這一次會這麼勇敢？」第一，嚴厲的防控措施已經持續將近三年了，經濟活動停滯、很多人沒有收入很久了，儲蓄見底、吃飯都成問題，而政府的清零政策，卻不知道還要持續到什麼時候，「現在再不站出來就活不下去了。」

第二，看到二十大的人事安排。改革派基本上被清除出場。政府中樞只剩下了一群阿諛奉承的小人和一個喜怒無常、冷酷無情的獨裁者，大陸民眾感到了深深的絕望，「他們知道，如果再忍耐下去，情況一定會越來越糟。」第三，強制的管控措施，使大陸所有民眾都成了被害者。負責鎮壓的公務員、警察、武警、軍人，他們的親人可能也在某個城市裏被剝奪自由、關在家中，如果發生火災，逃都逃不出來。

矢板明夫最後表示，「所以，很多負責鎮壓的警察，心裡也希望看到抗議方把事情鬧大，讓中央領導知道民眾的困境。」這些抗議行動不知道會持續到什麼時候、會不會被鎮壓，他指出，但無論如何，如此大規模的抗議，對剛剛在二十大連任、躊躇滿志的習近平來說，無疑是當頭一棒，「被民眾公開要求下台，在獨裁國家絕對是一個指標性的事件。」