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大陸 大陸焦點 特派現場

白紙革命第三日　大陸多城部署警力盤查路人「隨機查手機」

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲大陸爆發「白紙革命」。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日各地爆發新疆烏魯木齊火災哀悼活動，同時有大批民眾對當局要求維權解封，並以「白紙」作為主要代表象徵。周末過後，北京、上海、杭州等多個城市28日開始明顯在人潮往來之地加強警力戒備，難見大規模人潮聚集，但是零星要求社區解封及舉起白紙抗議的行為仍在不同地區發生。

綜合推特（Twitter）上來自大陸網友的影片指出，大陸政府28日晚間起，已對所有前一日發生大規模抗議活動的地點，以警車封鎖現場主要幹道，部署大批警力與安保人員進行嚴格監控，嚴防民眾再度凝聚。

上海從外灘到人民廣場，約每50公尺就有警察隨機查手機。多個地鐵口和廣場周邊的商場門口，也有兩三名警察隨機查閱路人手機。

周末兩天成為哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者據點的上海烏魯木齊中路一帶，例如江蘇路到愚園路、再到安福路，布滿了大量警察警車。平日營業到晚間10時的商場美羅城，臨時通知8時就全部清場，其附近地鐵站也有不少警力。

浙江省杭州市湖濱銀泰in77廣場18日晚間部署大批警力，他們以擴音器呼籲「因為疫情原因，請不要滯留」，並勸離現場民眾。較晚時有傳出部分民眾被抓，一群民眾則高喊放人。知名景點西湖邊，有警察持續盤查散步民眾。

在政府大舉出動警力封鎖下，「白紙革命」抗議活動已大幅減少，南京大學仙林校區地下道3名市民手持A4紙等進行抗議活動，有疑似便衣人員想將3人帶走，但被周圍學生攔阻後，將3人送回宿舍。福建農林大學、濟南大學、昆明園西路、杭州in77、湖南大學東方紅廣場仍有零星抗議活動。

另外，在香港中環、馬來西亞吉隆坡以及英國威爾斯、布里斯托、加拿大多倫多中國領事館門口、澳洲墨爾本、雪梨以及美國華盛頓大學等地區，則有民眾哀悼聲援活動。

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