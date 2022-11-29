學校新住民子女數「新北4.5萬最多」　連江縣占2成最高

▲根據教育部統計，學校新住民子女數以新北4.5萬最多，連江縣占2成最高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部今（29日）公布最新統計，110學年度新住民子女學生數共29.6萬人，寫下6年來新低，上述學生主要分佈在新北市4.5萬人最多，其次為台中市3.7萬人與桃園市3.5萬人，若觀察新住民子女學生占各縣市學生總數比率，其中以連江縣占2成最高，其次為金門縣近1成 5，而占比1成以上者皆為六都以外縣市。

教育部今天在網站上公布「各級學校新住民子女就學概況」提要，根據教育部統計，110學年度新住民子女學生數共29.6萬人，比上學年減少0.9萬人、下跌0.1個百分點，不僅是6年來首度跌破30萬人，也創下6年來新低，和105學年相比，人數微減4793人或1.6%，但占全體學生比率則增加0.4個百分點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，若進一步分析110學年度新住民子女學生數共29.6萬人，其中又以新北市4.5萬人（占 15.3%）最多，其次為主要分佈在新北市4.5萬人最多，其次為台中市3.7萬人（占 12.4%）與桃園市3.5萬人（占12.0%）。

▲▼新住民子女學生總人數以新北市4.5萬人最多，佔比則以連江縣2成最高。（圖／教育部提供）

若觀察新住民子女學生占各縣市學生總數比率，教育部表示，其中以連江縣占20.2%最高，其次為金門縣14.6%，另外苗栗縣為10.1%（8868人）、嘉義縣9.6%（6437人），而占比1成以上者皆為六都以外縣市。

教育部指出，110學年新住民子女學生29.6 萬人中，以父（母）來自大陸地區者最多，共有12.9 萬人（占43.7%），其次為越南10.5 萬人（占35.6%）居次，接著為印尼 2.6萬人（占8.9%），上述3者合占8成8，合併菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計 28.4 萬人，占比達 96.0%。