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大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲上海迪士尼又宣布暫時關閉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情升溫，新增178例本土感染，官方進一步加強商業場所疫情防控工作，29日零時起進入商業場所，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。此外，剛恢復營運4天的上海迪士尼樂園今天（29日）又宣布閉園，同時關閉的還有上海東方明珠廣播電視塔。

上海迪士尼官網今天突公布，根據疫情防控要求，上海迪士尼樂園於11月29日起暫時關閉。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。迪土尼小鎮、星願公園和兩座度假區主題酒店將繼續運營。園方將為遊客提供門票退改服務。

上海迪士尼樂園在3年疫情期間不斷休園又重開，此前於10月31日暫時關閉，近1個月後才於11月25日起恢復營運，結果才開放4天，今天（29日）又宣布暫時關閉。

28日晚，東方明珠電視塔也發布重要公告，上海東方明珠廣播電視塔將於11月29日起暫時關閉。

上海市衛健委29日通報，新增本土新冠肺炎確診病例20例和無症狀感染者158例。上海市收緊防疫措施，市商務委宣布進一步做好商業場所疫情防控工作，今日零時起，民眾進入餐廳、酒吧、購物中心、百貨公司、超市、菜市場、美容店、足浴店等，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

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