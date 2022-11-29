獨／疫情＋少子化影響！學校新住民子女人數「創6年新低」

▲受疫情與少子化影響，學校新住民子女人數創6年新低，圖為建研會頒發新住民子女獎助學金。（圖／嘉義市政府提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部今（29日）公布最新統計，110學年度新住民子女學生數共29.6萬人，不僅是6年來首度跌破30萬人，更寫下6年來新低，新住民子女學生數占全體學生7.2％，較上一年度微降0.1個百分點，也是連續兩年佔比下滑；另受到疫情影響，近3年新住民結婚人數大減，連續兩年都不足1萬人，連帶影響新住民子女未來占比。

教育部今天在網站上公布「各級學校新住民子女就學概況」提要，根據教育部統計，110學年度新住民子女學生數共29.6萬人，較上學年減少0.9萬人、下跌0.1個百分點，不僅是6年來首度跌破30萬人，也創下6年來新低，和105學年相比，人數微減4793人或1.6%，但占全體學生比率則增加0.4個百分點。

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▲受到少子化＋疫情影響，學校新住民子女人數創6年新低。（圖／教育部提供）

教育部指出，各級學校新住民子女學生數，和對應學年的新住民子女出生人口數呈現高度相關，110學年幼兒園、國小及國中學生共計1.6萬人、7.9萬人及4.8 萬人，相對應學年的新住民子女出生人口受到少子女化現象影響，分別較105學年減少1.8萬人、4.1萬人及2.8萬人。

不過，高中階段新住民子女學生人數，在5學年間呈現「先增後減」趨勢，先由105學年5.5萬人增至108學年8.0萬人，到110學年轉降為7.2萬人；大專校院新住民子女學生為8.1萬人，主要是對應的出生學年仍處於人數遞增階段，5學年間大幅增加6.7萬人。

教育部表示，全台也都受到少子女化影響，新住民子女也不例外，103學年度各級學校新住民學生總數為27.3萬人、占5.8％，107、108學年來到高峰，當時總人數都超過31萬人，佔比在7.3到7.4％，今年只剩下29.5萬人，佔比剩下7.2％。

除了少子化，教育部指出，疫情也是影響新住民子女的原因，受到疫情影響，近3年新住民結婚人數大減，108學年跨國通婚人數大幅減少為 1.4 萬人，109 及110學年連續兩年都只剩下僅0.9 萬人。

教育部表示，新住民子女因受父（母）原生家庭影響，在學習階段所面對挑戰多高於國人子女，也備受各界及國際公約高度關注，教育部將投入適切教育資源及關懷，並擘劃多元適性教育政策，幫助原住民子女在良好的學習環境中成長茁壯。