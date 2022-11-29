傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

記者杜冠霖／台北報導

據媒體報導，總統蔡英文28日中午邀請民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊到總統官邸吃便當，席間眾人卻齊怒轟民進黨立委何志偉，讓該餐會成了「公幹何志偉大會」。對此，民進黨立委高嘉瑜29日表示，選舉過程中難免會有一些埋怨，但最後結果不會是單一個人的問題，「我們應該找回初心、幫助民眾解決物價、高房價以及年輕人面對的問題。」

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



高嘉瑜表示，選後大家心情不是很好，大家都有該檢討的地方，也不用特別針對誰，但長期以來大家對這些網路現象深惡痛絕，民眾心裡也有一把尺，民眾還是希望民進黨要做對的事、來回應民眾期待，包括高房價、實坪制、進口車高關稅問題，應該趕快推動法案、符合民眾期待，「若能趕快做出這些順應民意的調整，民眾也會很快回來支持我們。」

高嘉瑜指出，長期以來就是做自己想做的，很多人有不同意見跟想法，但不用動不動號召很多人出征、讓大家不敢發聲，這樣的做法可能導致一言堂狀況，我在疫情期間爭取的唾液快篩、血氧機太高價等等，這些都符合民眾需求，卻用言論出征，這樣的做法讓人反感。

對於媒體追問民進黨是否變了，高嘉瑜回應，民進黨當然一直都在變，每個政黨隨時都要變，這次更要大刀闊斧改革，這次選舉是一個民主的展現，民進黨過去曾拿817萬票，這麼快的時間就流失蠻多選票，可能是支持者也感到灰心，種種原因都是很大警訊，「只要民進黨願意反省、檢討、改革，相信民眾也願意支持我們。」

高嘉瑜表示，民進黨本來就有一些大鳴大放的狀況、尤其是選後，大家心情不是很好，才會有這些狀況發生，若是能夠把話講開、不要悶在心裡，開誠布公對話也是一件好事，能夠把事情釐清，民進黨才能重新出發。

高嘉瑜指出，若把事情都放心裡，表面團結實際上互相埋怨，並不是好現象，有時候也要讓大家大鳴大放，最後總是要把這些心情放下，好好整頓、重新再出發。

對於何志偉在餐會被砲轟一事，高嘉瑜回應不清楚發生什麼事情。經過記者解釋後，高嘉瑜表示，這部分真實性不清楚，但選舉過程中難免會有一些埋怨，每個北市立委都盡心盡力去做，最後結果不會是單一個人的問題，針對個人抱怨可能是情緒性的出口，但這樣的狀況也太過針對。

高嘉瑜表示，希望大家面對現在的問題，這非單一問題，是整體的狀況，可能是2020連任、台中立委補選跟公投民眾給予很大支持，導致我們忘了回頭看看對於民眾的承諾，「我們應該找回初心、幫助民眾解決物價、高房價以及年輕人面對的問題。」