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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！　全場驚呆

▲立委高嘉瑜承諾，陳時中當選就唱《三天三夜》。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委高嘉瑜近期遭受綠營網軍圍剿！（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨遭逢自創黨以來的空前大崩盤，民進黨立委高嘉瑜日前開第一槍歸咎敗選原因是因為「側翼網軍選前到處出征」，結果仍遭受側翼撻伐。針對被嚴重攻擊，高嘉瑜無奈直言，「我想我很快也會死在這個戰場上」。

知名主持人陳凝觀（28日）晚間在政論節目《年代向錢看》上表示，目前為止仍未看到民進黨黨內有人大鳴大放，她認為這群人都變成了「沈默的多數」。

陳凝觀指出，她身為一位普通納稅義務人以及中間選民，都能夠對選舉與各種社會議題很有感，結果民進黨一堆即將失業的人卻無感；她更預言2024年1月總統大選後，立法院的失業率會非常高，「就連高嘉瑜會不會連任，我都要打一個問號」。

延伸閱讀：女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

▲▼ 。（圖／年代向錢看YouTube）

▲高嘉瑜直言「我想我也會死在這個戰場上」。（圖／年代向錢看YouTube）

高嘉瑜聽聞後感嘆說，「有一句話叫『不默而生，寧鳴而死』，我想我很快也會死在這個戰場上」，此話一出，掀起現場來賓騷動爆笑。

高嘉瑜坦言，至少我們會繼續說該說的，做該做的，這本來就是民意代表的職責，「不管大家覺得我的言論是在傷害或幫助民進黨，但我只是說出自己想說的話」，任何人的看法都應該要多元的看待，不要因為想法不同就去出征別人。

高嘉瑜認為，側翼網軍的行為無助於民進黨基本盤的擴大，更無助於得到大家的認同，若把有不同言論的人就打成中共同路人、背骨，那只會讓這些擁有不同想法的人，未來不敢再對民進黨多說一句話。

陳凝觀認同高嘉瑜的說法並表示，「民進黨內許多人根本不敢講真話，因為這些人確實是靠蔡英文、蘇貞昌吃飯，所以選後的檢討聲音絕對不會出來。」

陳凝觀更以美國共和黨總統初選為例，她認為像是共和黨如此大的政黨皆有初選程序，結果蔡英文事實上是「沒收初選」，這必定會得到反彈，「不要跟我說沒收初選，一人當家，就是民主的進步，那只是代表民進黨內都是一堆廢物，沒有人敢反對蔡英文」。

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