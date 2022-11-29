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李文忠批民進黨「有黑道中常委」：攻擊黑道能取信於人？

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選民進黨慘敗，曾擔任民進黨立委的退輔會副主委李文忠昨日（28日）在群組發文檢討，內容不僅提到前新竹市長林智堅論文抄襲事件，還直指民進黨中常會就有一位「黑道中常委」，這樣一來，他們攻擊黑道是否還能取信於人。

九合一大選_台中_民進黨聯合記者會_蔡英文、林佳龍、魏明谷、李文忠。原編號833055（圖／ETtoday資料照）

▲李文忠痛批民進黨敗在太驕傲。圖片從左至右依序為李文忠、魏明谷、蔡英文、林佳龍。（圖／ETtoday資料照）

李文忠在就讀台大期間曾主導學生運動，從政後擔任過國大代表、立委，堪稱是民進黨的新潮流系。九合一大選結果出爐，民進黨在21個縣市中只拿下5個，寫下創黨以來最慘成績，李文忠28日在群組發文檢討，質疑民進黨把「黨的價值」丟在旁邊，失去道德高度，雖然民進黨近20年來的支持盤增加了，但也變得驕傲了，他曾多次聽到有人說要教訓民進黨的驕傲。

李文忠還以林智堅論文抄襲事件為例，他指出，林智堅犯了錯，台大學倫會決議撤銷林的碩士學位，時任黨主席的蔡英文下令全黨力挺，等於直接槓上台大，導致知識分子、中間選民、年輕人感到失望，基隆、台北、桃園、新竹等地的選情也急轉直下。

李文忠強調，民進黨在苗栗、南投攻擊黑金，可是民進黨中常會就有一位「黑道中常委」，雖然那是很久以前的事情，大部分黑道立委、議長、議員、鄉鎮長、代表也是，但如此一來，「我們攻擊黑道能取信於人嗎？」

最後，李文忠提到提名爭議，他認為，今年的九合一大選只剩屏東縣有辦初選，雖然知道黨中央是以民調做為協調的根據，希望能避免黨內人士過度廝殺，但此舉同時也失去了民主的形式以及活力，「請問變成準一言堂得到了什麼？又失去了什麼？」

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