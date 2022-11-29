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誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

▲▼徐巧芯發文訴說自己敬佩謝龍介、柯志恩的複雜情緒。（合成圖／翻攝自徐巧芯臉書、記者林悅翻攝、記者賴文萱攝）

▲徐巧芯發文訴說自己敬佩謝龍介、柯志恩的複雜情緒。（合成圖／翻攝自徐巧芯臉書、記者林悅翻攝、記者賴文萱攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一選舉國民黨大獲全勝，即使被視為艱困選區的台南市、高雄市，外界也普遍認為謝龍介、柯志恩打了漂亮的一仗，埋下國民黨深耕南部的種子。對此，國民黨北市議員徐巧芯29日以「我要的未來」為題發文，訴說對謝龍介與柯志恩的敬佩，「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」

徐巧芯表示，這幾天大家常看到她為了謝龍介落淚，因此她想用文字向大家說明這個複雜的情緒。「眼淚要留給值得的人」，她指出，對抗塔綠班、側翼網軍的過程當中，她內心從沒有一絲波瀾，卻被今年大選南部拚勁全力的選將們深深感動，「在準備好自己之後，義無反顧的拚盡一切，不放棄任何一絲希望，堅定相信能贏，但接受所有的結果，在下一戰更加的奮勇」這是她在謝龍介、柯志恩身上看到學到的，「這是我想要的未來，這是我認為國民黨應該要有的樣子。」

徐巧芯透露，所以她很感動，她看到了他們巨大的背影，讓她不至迷失方向，「讓我知道自己還不夠努力，還沒有做到自己的極限，讓我知道我還有無限的可能」，她表示，自己沒有停下腳步的資格、沒有自滿的本錢與空間，甚至沒有一絲可以浪費的時間。她問自己兩個問題，「如果你沒有像謝龍介、柯志恩那麼拚，你憑什麼贏？」、「如果每個人都跟謝龍介、柯志恩一樣拚，國民黨怎麼可能不會贏？」

「誰說污泥滿身的不算英雄？（孤勇者）」徐巧芯指出，不管跟側翼作戰，或在艱困選區掙扎，他們總是帶著希望跟絕望作對，從來就不容易，會受傷也會留疤，但這個戰場就是這樣，咬著牙也要走下去，「決鬥只有一瞬間，你必須在當下的那一刻獻出你的所有。」

徐巧芯提到，引用自《浪人劍客》的一句話，「這個世界上沒有真正的強者，有的只是想要變強的人」，但在此刻，「你們就是我心中的強者，而我不過是那個想要變強的人。」她深深感謝柯志恩與謝龍介，「讓我可以看到並相信這一切，在擦去眼淚以後更堅定的向前，這是我要的未來。」

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