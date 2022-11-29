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小港重大車禍！高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

記者吳奕靖／高雄報導

小港到底怎麼了！這是網友疑問，因為一段行車記錄器影片被放到臉書《八卦村-行車記錄器影片上傳中心》，有網友以「小港高鳳路，今晚最嚴重車禍」發了一段影片，就看到一位民眾被撞之後，整個人在空中轉體360度重摔在地上，網友看了都很心疼，詢問小港分局，警方只表示「輕傷」。

有網友在臉書《八卦村-行車記錄器影片上傳中心》發文，同時po出一段車禍的行車記錄器畫面，就在高雄市小港區高鳳路，一名騎機車的民眾跟一台轉彎車對撞，然後機車騎士整個飛起，不但滾過汽車車頂，整個人還「空中轉體360度」後重摔在地上，而這名po網的民眾還特別把撞擊一瞬間重摔畫面，整個還回放。

▲高雄市高鳳路發生一起車禍，一名女子翻過重摔 。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲高雄市高鳳路發生一起車禍，一名女子翻過重摔 。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

詢問小港分局，他們第一時間回覆「輕傷」，然後證實這起車禍就發生在28日7點，地點為高鳳路與孔宅六路口，一名54歲的陳姓男子開車右轉撞到32歲的蔡姓女騎士，騎士輕傷送到小港醫院，雙方沒有酒駕，肇事原因仍有待交通大隊鑑定中。

看了這段影片，也讓人夠心驚膽跳！還好騎士僅有輕傷，畢竟高雄市小港區今年度的車禍死亡人數，從今年1月到現在為止已經有5件，而目前警察高層對於車禍死亡案件是列為高度重視案件。由於當天，小港先是發生早餐店有人被砍斷腳筋，接著民眾停在路邊的車輛又被人砸破車窗，然後又是驚悚車禍畫面被PO上網，引發網友高度關注。

▲高雄市高鳳路發生一起車禍，一名女子翻過重摔 。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲網友po文寫「今晚最嚴重車禍」 。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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