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打詐台南隊推動空中宣導　加強網路連結推播放送反詐騙

▲「打詐台南隊」透過市府各局處合作參與「防詐宣導團」，共同落實市長黃偉哲全力守護台南治安的施政理念，市警局更推動空中宣導　加強放送反詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「打詐台南隊」透過市府各局處合作參與「防詐宣導團」，共同落實市長黃偉哲全力守護台南治安的施政理念，市警局更推動空中宣導　加強放送反詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「打詐台南隊」透過市府各局處合作參與「防詐宣導團」，共同落實市長黃偉哲全力守護台南治安的施政理念，持續整合各局處資源及發展策略夥伴關係，市政團隊共同推動校園、社區、網路社群、長者、職場新鮮人及新住民等各大面向七大反詐宣導策略，讓反詐訊息能全面傳送給市民，提升台南市整體反詐免疫力。

在網路宣導策略部分，市警局與研考會合作辦理「我在台南反詐騙！」臉書漫畫徵稿活動，透過民眾腦力激盪發想，擺脫單向教條式宣導，雙向互動拉近與民眾的距離，推廣識詐宣導教育工作；市警局並持續與新聞處整合空中宣導能量，規劃由市警局派員至各廣播電台錄製反詐專題單元推播，並將各類詐騙案例透過各局處及各區公所官方臉書粉絲專頁、「台南市政府」Line官方帳號及各項市政相關App加強宣導放送，由市府局處推播到民間社團，由官方帳號推播到地方鄰里群組，多元管道讓民眾能接受反詐訊息，了解詐騙集團常用的話術手法，即時更新警覺，不致上當受騙。

▲「打詐台南隊」透過市府各局處合作參與「防詐宣導團」，共同落實市長黃偉哲全力守護台南治安的施政理念，市警局更推動空中宣導　加強放送反詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局犯罪預防科科長施衣峯表示，詐騙集團常以虛擬貨幣、海外基金等投資標的，以保證獲利高回饋的投資話術吸引民眾，再於群組或社群中營造獲利的假象，讓投資者越陷越深；或利用民眾追求低價心態，以低廉價格在網路社群發起團購或刊載一頁式廣告，等購買者匯款後即失去聯絡；另外自稱電商平台或網購公司服務人員要求民眾至網路銀行或ATM解除分期付款、提升會員資格，指示民眾操作ATM匯出款項，上述這些高發的詐騙手法民眾應特別提高警覺，提醒民眾選擇合法投資工具，網購慎選有第三方支付機制的電商平台或網購公司，如接獲來電要求操作網銀或ATM解除分期付款設定的一定是詐騙！

▲「打詐台南隊」透過市府各局處合作參與「防詐宣導團」，共同落實市長黃偉哲全力守護台南治安的施政理念，市警局更推動空中宣導　加強放送反詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局呼籲，在日常生活中除前述常見詐騙類型外，日前詐騙集團以假求職詐騙手法拘禁民眾強押辦帳戶，常用的手法即是以高薪資、免經驗、福利佳及工作輕鬆等條件吸引求職者應徵，限制行動強迫成為車手或人頭，提醒大家前往應徵面試時更應謹慎小心，如果想獲知最新反詐資訊，可至台南市警察局臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/tnpd.gov.tw) 或上台南市警察局官方網站犯罪預防宣導專區(https://reurl.cc/Npkzkx)查詢。

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